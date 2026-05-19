Орнитологи «Лосиного острова» зафиксировали гоголей на Алексеевских прудах в Балашихе

Сотрудники национального парка «Лосиный остров» сделали приятную для орнитологов находку. На Алексеевских прудах, расположенных в Балашихе, они зафиксировали пару гоголей. Эти необычные водоплавающие птицы занесены в Красную книгу Московской области и считаются настоящим украшением местных водоемов, сообщил REGIONS.

Почему они «ходят гоголем»

Гоголь относится к категории нырковых уток и имеет небольшие размеры. Спутать его с другими пернатыми сложно из-за запоминающейся внешности: голова отливает зеленым, перья глянцевые, почти черные, на щеках — яркие белые пятна, а на затылке красуется высокий хохолок.

Однако главная особенность этой птицы не в окрасе, а в ее походке. Именно от нее, как поясняют специалисты «Лосиного острова», пошло крылатое выражение «ходить гоголем», означающее важную, горделивую и слегка надменную осанку. Кстати, к фамилии писателя Николая Гоголя это отношение не имеет, вопреки распространенному заблуждению.

«На воде гоголь сидит прямо и высоко, сохраняя поистине царственную осанку. На суше из-за анатомических особенностей — коротких лап и массивного туловища — птица вынуждена балансировать. Она передвигается вразвалку, откинув голову назад и выпятив грудь, будто на параде. А во время ухаживаний и вовсе запрокидывает клюв к небу, подчеркивая свое превосходство», — рассказали REGIONS орнитологи нацпарка.

Анатомия против характера

Впрочем, несмотря на кажущееся высокомерие, такая походка — вовсе не вопрос птичьего характера, а суровая необходимость. Из-за особенностей строения тела, чтобы не упасть при передвижении по суше, гоголи вынуждены принимать именно такую позу. Однако для наблюдателей это выглядит как демонстрация исключительного достоинства и горделивости. Вот уже несколько столетий эта особенность вдохновляет людей на метафоры.

