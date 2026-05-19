Умереть от кондиционера реально: кто в группе риска

Кондиционер вполне может «убить», однако смертельные случаи бывают только у людей с тяжелыми заболеваниями. А вот заработать насморк, боль в горле или обострение хронического бронхита можно и при +25 °C на улице. Врач общей практики Красногорской клинической больницы Анна Говтва в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, почему возникает «простуда от кондиционера», при какой разнице температур дышать безопасно и куда нельзя направлять поток холодного воздуха.

Можно ли умереть от кондиционера

Анна Говтва пояснила, что панические истории о смертельной опасности кондиционеров не имеют отношения к здоровым людям.

«Случаи смертельного переохлаждения от кондиционера редки и чаще связаны с тяжелыми заболеваниями, например, сердечно-сосудистыми или иммунодефицитными состояниями. Для здорового человека обычный кондиционер не представляет прямой угрозы жизни, если температура поддерживается в разумных пределах», — рассказала врач.

Насморк при +25 °C — реальность

Многие замечают: даже когда на улице не холодно, после офиса или автомобиля начинает першить в горле. Говтва объяснила механизм.

«Даже при умеренной температуре резкий поток холодного воздуха сушит слизистые оболочки носа и глотки, нарушает местный иммунный барьер и снижает активность ресничек эпителия, что облегчает проникновение вирусов и бактерий. Отсюда и ощущение „простуды“ после пребывания в офисе или автомобиле», — пояснила эксперт.

Она перечислила наиболее типичные последствия длительного воздействия холодного воздуха:

респираторные инфекции;

фарингит, ринит;

обострение хронического бронхита и синусита.

Безопасная разница температур

Говтва назвала общепринятое правило. Температура кондиционера не должна отличаться от наружной более чем на 5–7 °C. Оптимально — не ниже +22 °C в жару. Это снижает риск переохлаждения и минимизирует стресс для сердечно-сосудистой системы, пояснила врач.

«Поток холодного воздуха не следует направлять напрямую на лицо, шею и верхние дыхательные пути. Оптимально, если воздух распределяется по помещению равномерно, без прямых „прохладных струй“ на тело», — пояснила Говтва.

Чек-лист безопасного использования

Врач дала простые рекомендации, которые значительно снижают риск дискомфорта и заболеваний:

поддерживайте умеренную температуру (не ниже +22 °C);

включайте режим вентиляции без излишнего охлаждения;

регулярно очищайте фильтры кондиционера;

проветривайте помещение;

избегайте прямого воздействия потока воздуха на тело.

Если в офисе невыносимая духота, а кондиционер не справляется, работник может требовать перевода на удаленку по закону — в случае отказа есть повод жаловаться в трудовую инспекцию, ведь работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда, включая температуру и влажность воздуха.