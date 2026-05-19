В Лобне проведут капремонт школы имени Героя Советского Союза Борисова

На улице Мирная, 24а, городского округа Лобня продолжается капитальный ремонт школы № 3 им. Героя Советского Союза В. А. Борисова, стройготовность объекта достигла 62%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 75 человек и одна единица техники. Они ведут отделочные и общестроительные работы, ремонт кровли и фасада, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций и оконных блоков.

Площадь объекта составляет более 4,4 тыс. кв. м. В нем отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы и не только. Школу откроют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.