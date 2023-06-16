«Наводнения, заражение воды, отравления»: астролог рассказала, чего ждать от Новолуния

Многие люди боятся приближения различных фаз Луны. И не зря, ведь с давних времен человечество замечает влияние Полнолуния или Новолуния на состояние здоровья и различные сферы жизни.

Может сбить с пути

Знаменитый астролог Истра Бозон рассказала, как приближающееся Новолуние, которое состоится уже через пару дней, повлияет на жизнь землян.

«Оно происходит на развороте Сатурна, который отвечает за тему долга, ответственности и кармы в нашей жизни. Также оно в точном напряженном аспекте к Нептуну, что напрочь может сбить нас с пути. Новолуние будет идти по знаку Близнецов, нас потянет в поездки, захочется больше общения, Нас захватят море, лето, путешествия», – заявила Бозон корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Положительные моменты явления, по словам астролога, омрачаются влиянием Нептуна, которое может принести миру новые стихийные бедствия.

«Точный квадрат к Нептуну в момент Новолуния намекает на то, что есть опасность попасть под чье-то влияние. Активизируются мошенники, а также тематика грязной воды выходит на поверхность, что уже давно было предсказано. Возможны мощные наводнения, заражение воды, отравления», – пояснила специалист.

Иллюзии и мошенничество

Напряжение от Нептуна, отметила Бозон, — это всегда иллюзии, психологические проблемы, проблемы с водой, в том числе и алкоголем.

«Это зависимости, а также огромное количество «мутной» информации. Сатурн разворачивается в знаке Рыбы, а значит заставляет нас внести еще больше контроля и ответственности в контексте наших эмоций, привычных реакций и внимания. То есть простыми словами – не вестись на поводу своих иллюзий, неконтролируемых желаний, быть более внимательными и слышать себя, свою интуицию», – добавила астролог.

Страсти накаляются

По словам собеседницы издания, тон Новолунию также задают Венера, Марс и Черная Луна во Льве.

«Это гремучая смесь для взаимоотношений. Страсти накаляются, ситуации между парами могут быть искажены, захочется больше сделать напоказ, и как следствие, переборщить с тратами. Отложите крупные покупки на некоторое время. Избегайте конфликтов и не провоцируйте друг друга на ревность», – посоветовала Бозон.

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