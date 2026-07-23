Тишина перед катастрофой: почему внезапная пауза в храпе может стоить человеку жизни

Громкий храп может быть не просто досадной помехой для близких, а опасным сигналом о ночных остановках дыхания. Если человек внезапно затихает во сне, а затем резко всхрапывает и судорожно вдыхает воздух, это повод обратиться к врачу. Невролог Наталья Толстова рассказала REGIONS , почему такое состояние признано фактором риска инсульта и других сердечно-сосудистых осложнений.

Эпизодический храп, связанный с анатомическими особенностями, сам по себе не говорит о болезни. Опасность возникает, когда он переходит в синдром обструктивного апноэ сна — состояние, при котором дыхательные пути временно перекрываются, а организм остается без кислорода. Ключевой маркер — не просто звук, а остановки дыхания. Храп внезапно обрывается, человек замирает на несколько секунд, а затем резко всхрапывает и возобновляет дыхание.

На проблему указывают и другие признаки: частые пробуждения, чувство удушья, сухость во рту, ночные походы в туалет и беспокойный сон. Особенно тревожно, если утром человек просыпается с головной болью и ощущением разбитости, днем засыпает на ходу, а давление регулярно повышается. Такое сочетание врачи называют красным флагом — оно говорит о том, что ночной дефицит кислорода уже серьезно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Во время каждой остановки дыхания уровень кислорода в крови падает, а после его восстановления сосуды получают новый удар. Организм выбрасывает адреналин, давление резко поднимается, может нарушиться сердечный ритм. При индексе апноэ-гипопноэ более 19 риск инсульта возрастает. Тяжелое нелеченое апноэ создает постоянный фон стресса, и острое нарушение мозгового кровообращения может произойти непосредственно во сне.

После пробуждения об инсульте говорят асимметрия лица, внезапная слабость в руке или ноге, нечеткая речь, сильная головная боль и спутанность сознания. При таких симптомах необходимо немедленно вызывать скорую помощь.

Чаще апноэ встречается у людей с лишним весом, гипертонией, диабетом и заболеваниями сердца. Риск также повышен у мужчин, курильщиков и пациентов с анатомически узкими дыхательными путями. Главным методом диагностики считается полисомнография — исследование, при котором врачи фиксируют дыхание, уровень кислорода, сердечный ритм и количество эпизодов апноэ. На ранних стадиях помогают снижение веса, отказ от алкоголя и сон на боку. Но при тяжелом апноэ этого недостаточно — может потребоваться СИПАП-терапия, которая не дает дыхательным путям закрываться во сне.