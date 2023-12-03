Назад в СССР: чем будут удивлять на новогодних корпоративах в этом году

В Подмосковье появляются новые возможности для корпоративных праздников в разных форматах. Недавно Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщило о строительстве в Бронницах гостиничного комплекса с досуговым центром, который подойдет как раз для корпоративов. Спрос на такие услуги растет: по данным крупного сервиса по поиску работы, в этом году 34% компаний планируют торжества в ресторанах, год назад их было всего 19%. Формы и сюжеты таких вечеринок бывают самыми необычными.

РЕТРО В МОДЕ

В этом сезоне в моде ретростиль, а новогодние программы не исключение. Организатор праздников из Балашихи Василий Кожевников говорит, что в тренде – вечеринки, стилизованные под советское время.

«Особенности эпохи учитываются во всем: в оформлении зала и в подборе музыки. Некоторые даже приходят в костюмах по советской моде. В среднем на таких корпоративах бывает около 300 человек», – отмечает Кожевников.

В ходу и другие тематические сюжеты: одни устраивают праздник в стиле рок, другие выбирают космическую тему, третьи хотят создать атмосферу волшебной новогодней сказки.

«Но форма проведения обычно схожая. Чаще это банкет с культурной программой, где обязательно говорят и о самой компании. Вспоминают ее достижения, представляют планы на следующий год», – объясняет эксперт.

ЗАДАНИЕ НА КАНИКУЛЫ

Если говорить о культурной программе, то развлечения на корпоративах становятся более оригинальными. В лофте для праздников «От винта» в Жуковском заметили, что просто танцев и даже живой музыки от кавер-групп зачастую уже недостаточно.

«Многим нравятся интеллектуальные конкурсы – квизы. Конечно, не научные, а с юмором, чтобы можно было расслабиться и посмеяться», – делятся в лофте.

Например, гостям могут показать смешное фото и попросить повторить то, что на нем изображено. Или транслируют на экране половину изображения – тогда нужно угадать, что скрывает вторая половина. Есть музыкальные задания, причем приходится не только петь, но и воспроизводить звуки из аранжировок.

«Для этого нужно оборудование, и корпоративы сейчас более «технологичные». Фирмы заказывают на свои праздники большие экраны, звуковую и другую технику», – добавили в лофте.

На такие праздники собирают по 100–200 человек.

В СВОЕМ КРУГУ

Некоторые все же предпочитают тихое застолье в узком кругу. В ресторане грузинской кухни «Иды сюда» в Одинцове говорят, что иногда люди сами устраивают себе праздник в небольшой компании коллег.