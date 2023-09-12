«Не брали из-за зрения, но он надел линзы»: мать бойца СВО не смогла уговорить сына остаться на гражданке

Ратный подвиг всегда ценился высоко, он венчает собой лучшие качества человека и вадает в нем истинного гражданина и патриота. Владислав Солопов из Липецка однажды сделал выбор: взять в руки оружие и идти бороться с нацизмом. К несчастью, вернуться ему не удалось.

Как вспоминает мать Владислава Виктория, ее сын родился 23-го июля 1991 года. Он был обычным добрым мальчиком и торопился жить.

На руках до травмпункта

Учеба, как, наверное, у всех в 90-е годы, у Владислава шла трудно.

«Начинали бойко, и до пятого класса сын был отличником и хорошистом. А потом докатились до троек. Влада больше интересовал спорт и тусовки. Но он взял себя в руки и окончил девятый класс без троек», — рассказывает о сыне Виктория журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если пытаться описать коротко жизнь Солопова, то он хотел просто жить, продолжает мать бойца. У него было очень много друзей, которые могли обратиться к нему в любой ситуации и в любое время суток. И парень всегда спешил на помощь.

«Не любил несправедливость, если видел ее, даже по отношению к посторонним, влезал в конфликт и помогал тем, кто не мог постоять за себя. Не стеснялся своих близких людей. Например, гуляя с друзьями и встретив свою бабушку, всегда подбегал, целовал и помогал донести сумки, хотя шел по делам», — отмечает женщина.

Когда мать сломала ногу, сын нес ее на руках до травмпункта. И при этом удивительно, что неидеальный ученик никогда не лгал, хотя правду порой говорить труднее. Владислав старался выполнять свои обещания, и если знал, что не сможет что-то сделать, всегда говорил об этом.

Фото: [ из личного архива семьи Солоповых ]

Не дождался диплома

После окончания школы Солопов поступил в Липецкий машиностроительный колледж. Отправился он туда не без уговоров, но все же поступил на бюджет по специальности «ремонт и обслуживание производственных линий». Заласканный и тщательно опекаемый, единственный сын у родителей, Владислав отчаянно боролся за свою самостоятельность.

«К третьему курсу начались проблемы: «Не хочу учиться. Вы меня заставили». Но ничего, закончил нормально. Сын не принимал то, что он не сам выбрал этот колледж. Хотел с ребятами в ПТУ. Но родители всегда хотят большего для ребенка, тем более единственного», — оправдывается Солопова.

В итоге Владислав даже не дождался диплома — мама получала документ по доверенности. Вчерашний студент ушел в армию. Служил в Подмосковье в городе Климовске.

«Если бы он знал, что и в армии попал в хорошую часть только потому, что мы ходили и просили в военкомате! Не знаю, как бы он на такие новости отреагировал, но точно не положительно», — размышляет теперь мать бойца.

Грехи молодости

Как говорят, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Солопов, у которого никогда не было проблем с законом, попал в колонию.

«Вышло это случайно. Вы можете сказать, что все так говорят, но это правда, по своей глупости. Он встречался с девушкой, она иногда употребляла «траву». За ним я не замечала, но все может быть. Однажды в Москве остановили их машину и при проверке нашли один грамм наркотика. Сын, конечно, сказал, что это его», — вздыхает Виктория.

Парня осудили, дали один год условно за хранение без цели сбыта. Надо было ежемесячно ходить к приставам и отмечаться. Владислав же считал, что осужден несправедливо и часто не посещал ФСИН. Приставы подали в суд, в итоге условный срок заменили на год колонии-поселения. Он отбыл там восемь месяцев.

«Когда оставалось сидеть всего четыре месяца, к ним приехали набирать в ЧВК «Вагнер». С первого раза не взяли, так как он носил очки. Но Влад не сдался: ребята привезли линзы, и его взяли», — удивляется упорству сына мать.

Фото: [ из личного архива семьи Солоповых ]

Забрали в последний момент

Последний раз родные видели Солопова 16-го октября 2022 года, просили отказаться от контракта.

«Нам начальник поселения сказал, что их не будут забирать. Нам даже вернули военный билет и термобелье, которое мы привозили. Мы успокоились. Но ночью 18-го октября Влад позвонил и сказал, что завтра заберут. Мы в 04:30 утра были около колонии, хотели снова попробовать отговорить, но их уже увезли», — сокрушается наша собеседница.

Влад служил в самых горячих местах на фронте. Он погиб 10-го января 2023 года под Артемовском. К сожалению, хоронили бойца, сложившего свою голову на передовой, без воинских почестей. Ни военного караула, ни залпов, ни «Аллеи Славы» не было.

И все же для родных и друзей, для многих соотечественников Владислав Солопов, как и другие бойцы ЧВК, навсегда останется героем.

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