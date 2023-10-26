«Не каждый сможет прийти»: выяснилось, в чем смысл поправок в закон о выборах президента РФ

Госдума приняла поправки в закон о выборах президента России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Юрист Алла Георгиева объяснила смысл принятых поправок и рассказала, как изменения повлияют на россиян.

Суть поправок

«Фото- и видеосъемка на избирательных участках будут доступны не всем. Не каждый сможет прийти и что-то сфотографировать. Это будет запрещено и, скорее всего, скоро введут штрафы, потому что запрет предполагает ответственность», — отметила Георгиева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Юрист считает правильной и меру о недопустимости нарушения тайны голосования и контроля за волеизъявлением граждан.

«Тайна на то и тайна, чтобы каждый человек мог оставить свой голос независимо от мнения других и не подвергаясь давлению. Это нужная мера, но пока не ясно, как она будет действовать. Также важна защита персональных данных», — поделилась своим мнением собеседница.

Георгиева согласилась с тем, что закон должен обеспечить конфиденциальность данных избирателей. При этом, по ее словам, пока не хватает пояснений о том, как она будет обеспечена. Но появление такой нормы в законе она поддержала.

«Что касается представителей СМИ, которые могут быть аккредитованы на избирательных комиссиях, то здесь все верно и логично. Работа журналиста по трудовому договору означает, что на комиссиях будут работать только профессионалы», — подчеркнула эксперт.

По ее мнению, норма об аккредитации официально трудоустроенных журналистов уменьшит число непрофессионалов, которые будут работать на выборах. Она считает, что это обеспечит отбор опытных представителей СМИ.

Как повлияют на россиян

По словам юриста, принятые поправки принципиально ничего не меняют для граждан, участвующих в выборах.

Фото: [ Виталий Белоусов/©РИА Новости ]

«Все поправки носят исключительно технический характер. Это процедурные моменты, которые уточняют некоторые правила того, как должны проходить выборы. Масштабных перемен в законе нет», — пояснила собеседница издания.

Георгиева считает, что нововведения должны обеспечить прозрачность избирательного процесса.

«Самое главное, для чего нужны корректировки, — это соблюдение прав граждан. Люди равны перед законом и никакая дискриминация кандидатов и избирателей недопустима. Это логично. А введенные запреты касаются только определенных лиц», — заключила эксперт.

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