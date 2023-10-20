Путин может провести большую пресс-конференцию

По словам представителя Кремля, планы по проведению такого мероприятия есть, однако о сроках его организации станет известно позже. Слова Пескова приводят РИА Новости.

«Такие планы есть. Мы будем вас информировать по срокам ее проведения», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

В июне Песков также комментировал возможность проведения большой пресс-конференции Путина. Представитель Кремля заявлял, что обычно такое мероприятие проводится по итогам годам.

Последний раз большая пресс-конференция главы государства проходила 23 декабря 2021 года. Она продлилась 3 часа 55 минут. Вопросы, заданные Путину в ходе конференции, были посвящены борьбе с коронавирусом и влиянием пандемии на экономику страны, ситуации в Афганистане (в августе 2021 года США вывели свои войска из страны), а также социальным и экономическим темам.

Ранее Путин с официальным визитом посетил Пекин, где участвовал в форуме «Один пояс, один путь».

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