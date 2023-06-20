«Не могу без слез смотреть на беду»: беженка из Макеевки организовала фонд, чтобы помогать людям в прифронтовой зоне

Семья Платоновых лишилась своего дома в Макеевке во время авианалета и вынуждена была временно переехать в Балашиху.

Пока глава семьи сражается на СВО, Раиса Платонова ищет пути помощи детям и воинам из ДНР несмотря на то, что ей нужно заботиться о своих четырех детях. Для этого женщина организовала группу «Все будет хорошо».

Старшему сыну в семье Платоновых — Артему — 15 лет, он закончил 9 класс. Четырехлетний Дамир ходит в детский садик, Пете всего 11 месяцев. Еще один мальчик из ДНР — Никита — оказался в трудной жизненной ситуации и живет вместе с Платоновыми. Ему 17 лет, он закончил 11 класс.

Знает не понаслышке

Уже в таком юном возрасте ребята столкнулись с трагедией. Год назад, когда Раиса была беременна, в их дом попал снаряд. Значительная часть здания была разрушена, и семья оказалась без жилья.

Фото: [ Из личного архива Раисы Платоновой ]

«Муж устроился на работу в Балашихе и вывез нас сюда. Мы были вынуждены уехать. С собой мы взяли Никиту, у него в семье все непросто — там еще трое детей, проблемы с отчимом», — рассказала Рая корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сейчас, по словам женщины, их дом в Макеевке частично восстановили — помогли соседи. Мир не без добрых людей. Но Раиса не может оставить без помощи тех, кто живет в Донбассе, так как по себе знает, с какими трудностями сталкивается местное население.

«Не могу без слез смотреть на человеческую беду. Знаю не понаслышке, как сейчас живут люди в ДНР, особенно дети. Есть там больные малыши, с ДЦП, им очень сложно доставать лекарства. Их реальность — мины, ревущие самолеты, даже просто добраться до поликлиники и получить рецепт очень трудно. Я организовала фонд, который помогает людям в прифронтовой зоне, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе и военнослужащим», — говорит волонтер.

Жить полноценной жизнью

Недавно Раиса познакомилась с представителями больницы и реабилитационного центра в Нальчике, которые согласны принимать безвозмездно, на постоянной основе на реабилитацию детей с ДЦП и детей с аутизмом из ДНР. При правильном уходе и назначении препаратов такие ребята могут жить полноценной жизнью, начать ходить, быть социализированными и способными о себе позаботиться.

«В реабилитационном центре готовы принять до 15-20 человек. Там дети могли бы заниматься иппотерапией — для этого там специально содержат пони, а также посещать водолечебницу, плавать в бассейне с проточной минеральной водой. С ними могли бы проводить занятия специалисты. Но опыта у меня не так много, хотелось бы привлечь внимание людей, которые могут помочь», — говорит женщина.

Фото: [ Из личного архива Раисы Платоновой ]

Те, кто готов оказать помощь жителям Донбасса, могут присоединиться к группе «Все будет хорошо», а также обратиться к Раисе Платоновой лично в соцсетях.

Ранее мы писали, что три миллиона бесплатных обедов раздали жителям Донбасса.