Врачей нет, питались травой: эвакуированная семья раскрыла ужасы выживания в Алешках на фоне обстрелов

Жители Алешек, которых вечером 30 октября доставили в пункт временного размещения в Симферополе, впервые за долгое время провели ночь в безопасности — об этом 31 октября рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Сразу после заселения людей осмотрели медики: у многих проблемы со здоровьем. В Алешках не хватало врачей, лекарств и продуктов. Среди решившихся покинуть город много пожилых и семей с детьми.

Многие уже забыли, как это — когда над головой не летают постоянно дроны, а любой выход на улицу может стать последним. Местная жительница Ангелина Адаменко вспоминает, что двухэтажные дома напротив и за ними сейчас уже сгорели.

Гуманитарная операция в Алешках стала самой крупной за последние годы, и обеспечивать ее безопасность российским военным пришлось в очень сжатые сроки. Как отметил корреспондент, за два дня с момента начала режима тишины разминировали лишь очень небольшой участок: все обтянуто киперной лентой и увешано табличками «Мины», заходить за парапет сейчас смертельно опасно.

Саперы расчищали дорогу в осажденный город фактически ценой собственной жизни. Командир саперного подразделения с позывным Туман рассказал, что они потеряли боевого товарища, но вовремя успели подготовить и очистить маршрут: на небольшом расстоянии хаотично и бессистемно было более 150 боеприпасов.

Украинская делегация выходить из автобуса и смотреть на собственные дроны и мины не захотела. А мины — пожалуй, главная проблема мирных жителей. Сергей за день до приезда гуманитарной колонны попытался вместе с родителями добраться до магазина на машине: еда в доме закончилась. Наехали на мину — отец погиб, сам Сергей получил ранения ног.

С врачами в Алешках тоже сложно: никто ехать сюда работать не хочет, да и не может. В больнице остались считаные специалисты. Исполняющая обязанности начмеда Олежковской больницы Елена Климчук отметила кадровый дефицит: врачей нет, один терапевт.

Больница Алешек стала своеобразным центром города: сюда приходят за медпомощью, здесь узнают новости и сюда же привозят гуманитарную помощь. Помещение используется как склад: в манипуляционной № 2 хранятся коробки, продукты и медицинские принадлежности. Складывают их здесь по простой причине — по больнице украинские военные били хоть немного, но меньше, чем по всему остальному городу.

Продукты и медикаменты — главная нужда жителей Алешек, а их в городе сотни. Даже узнав, что можно уехать хоть вглубь России, хоть на Украину, многие предпочли остаться, поскольку родились здесь.

Впрочем, желающих уехать тоже немало. У Людмилы семеро детей, и все вместе они теперь могут выбраться в более безопасное место — решили остаться в России. Людмила вспоминает, что приходилось есть траву и детям, и взрослым, а три месяца были очень тяжелыми.

Немало и тех, кто решил ехать на Украину: среди мотивов почти у всех — родственники. Путь у них намного длиннее: Алешки — Анапа — белорусский Гомель и уже потом Киев.

Жительница Алешек 30 октября рассказала, что была вынуждена эвакуироваться в Россию после четырех лет жизни под обстрелами без электричества и газа. Муж и ребенок женщины получили контузии после попадания снарядов в дом. Последние четыре года летом они питались продуктами, которые выращивали в собственном огороде, однако с наступлением холодов стало понятно, что пережить очередную зиму в разрушенном доме невозможно.