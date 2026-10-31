Решение CAS: суд обязал IIHF допустить сборные России к сезону-2026/2027

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко прокомментировал заявление госсекретаря Канады по спорту Адама ван Кувердена о намерении сохранить ограничения против российских атлетов. Высказывание канадского чиновника последовало за решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который обязал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) допустить сборные России до международных соревнований в сезоне-2026/2027. Тихонов призвал спортивные власти РФ жестче отстаивать интересы страны на международной арене. Об этом пишет издание Советский спорт .

Прославленный советский биатлонист назвал вердикт арбитража большой победой отечественного спорта и подчеркнул, что возвращение сборных России неизбежно повысит зрелищность и спортивную интригу мировых первенств. По мнению Тихонова, отсутствие россиян на крупнейших стартах снижает общий уровень конкуренции, а решение CAS должно стать важным шагом к восстановлению полноценного статуса российских атлетов в ключевых зимних дисциплинах.

При этом легендарный спортсмен жестко раскритиковал позицию канадских властей и призвал к пересмотру внешней политики спортивных ведомств РФ. Тихонов отметил, что России следует брать пример с ведущих спортивных держав и реагировать на любые деструктивные шаги без промедления, а не ограничиваться лишь выражением обеспокоенности. Эксперт подчеркнул необходимость укрепления внутренних спортивных институтов и самодостаточности отечественного спорта.

Реакция канадской стороны приобрела особую актуальность на фоне предстоящих международных турниров. В частности, очередной молодежный чемпионат мира по хоккею запланирован к проведению на аренах Канады в период с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года. Решение IIHF и позиция принимающей страны по выдаче виз российским хоккеистам останутся в центре внимания спортивных юристов в ближайшие месяцы.