«Чтобы змеи уползли и остались в Китае»: Елена Товстик рассказала о переменах в общении с экс-супругом

В личном блоге Елены Товстик появилась запись, в которой многодетная мать рассуждает о переменах в отношениях с бывшим супругом Романом, сообщил Super.

По словам Товстик, у нее возникла осторожная надежда: возможно, общение с бывшим супругом удастся выстроить спокойнее, чем прежде. Главное желание, которое она озвучила, — вернуть в семью хотя бы мир и умиротворение.

По информации издания, сейчас Роман состоит в отношениях с Полиной Дибровой, которая находится в Китае. Разлуку Елена воспринимает как удобный момент: пока партнерша бывшего мужа в отъезде, появляется возможность проводить с ним время без излишнего напряжения. Отдельно она отметила, что рада ежедневным визитам Романа к детям: отец навещает их каждый день.

«Я пользуюсь отсутствием сожительницы, чтобы повлиять на Романа, пока она далеко‑далеко в Китае и упускает шанс быть рядом. И мир приходит в наш дом! И Роман приходит каждый день в дом к своим детям. Давайте вместе помолимся, чтоб все случилось, и змеи уползли и остались в Китае», — поделилась Елена Товстик.

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