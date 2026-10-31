Запрет на въезд не помешал: Сабуров заработал минимум ₽6 млн в Подмосковье

Комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, продолжает получать доход в стране — он сдает свой особняк в элитном ЖК «Новорижский» на Новой Риге, сообщает URA.RU со ссылкой на telegram-канал Mash.

По данным канала, недвижимость приносит юмористу около ₽800 тыс. в месяц, что составляет почти ₽10 млн в год. После введения запрета на въезд Сабуров уже заработал на доме минимум ₽6 млн. Вместе с женой он превратил особняк в инвестпроект. Есть предположение, что деньги с него переводятся супруге комика, чтобы избежать возможных сложностей.

Недавно особняк Сабурова хотели выкупить за ₽140-160 млн, но комик отказался от сделки. В феврале Сабурову запретили въезд в РФ из-за критики СВО и нарушений законодательства. После возвращения в Казахстан в отношении него была проведена проверка из-за передачи мотоциклов военным. Сейчас Сабуров живет в Казахстане и выступает с концертами.

Ранее Федеральная налоговая служба начала процедуру исключения из реестра компании комика — ООО «Сабр Продакшн», созданного для производства видеоконтента. За 2025 год фирма принесла ₽16 млн выручки и ₽14 млн прибыли. По данным telegram-канала Shot, процедуру ликвидации налоговая запустила 12 октября. Сабуров зарегистрировал компанию в апреле 2025 года и был ее единственным учредителем — фирма появилась за три недели до задержания комика в Шереметьево.