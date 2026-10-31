Собчак и Богомолову бессрочно запретили въезд в Латвию

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о включении телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в список нежелательных для въезда лиц. Мера носит для супружеской пары бессрочный характер. Сообщение об этом появилось в соцсети главы МИД, сообщил РБК.

По данным издания, правовой основой для такого решения выступает часть 3 статьи 104 закона об иммиграции Латвии. Норма позволяет министру иностранных дел страны запрещать въезд иностранцам — именно глава внешнеполитического ведомства уполномочен принимать подобные решения.

«В соответствии с ч. 3 ст. 104 закона об иммиграции я включила граждан Российской Федерации Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных для Латвии лиц и на неопределенный срок запретила им въезд в Латвию», — написала Браже.

По данным издания, причина подобного решения в сообщении не раскрывается.

По информации издания, Латвия на регулярной основе актуализирует перечень граждан РФ, которым запрещен въезд на территорию республики: министр иностранных дел периодически расширяет списки нежелательных лиц. В число попавших под ограничения нередко попадают публичные фигуры — деятели культуры, медиа и шоу‑бизнеса, чьи имена оказываются в перечне на фоне текущих внешнеполитических решений.

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* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.