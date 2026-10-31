Соседка убедительнее: врач объяснила природу веры в медицинские мифы

В основе веры людей в медицинские мифы лежат три фактора — склонность к упрощению, доверие личным историям вместо статистики и страх за здоровье, заявила ТАСС врач по медицинской профилактике Татьяна Григорьева, эксперт Народного фронта.

По словам специалиста, человеческому мозгу тяжело даются концепции доказательной медицины, где все зависит от множества факторов, генетики и вероятностей. Простое объяснение вроде «вы заболели, потому что промочили ноги» укладывается в голове куда легче, чем «вы заразились вирусом из-за недостаточной вентиляции помещения».

Еще одна причина — когнитивное искажение «своими глазами». Если сосед вылечил простуду ударными дозами витамина C, который по факту не эффективен, для человека это станет более весомым аргументом, чем метаанализы ученых на выборке в 100 тыс. человек. Мозг больше доверяет историям, чем сухой статистике, указала Григорьева.

Третьим фактором эксперт назвала страх и тревогу. Вопросы здоровья напрямую связаны с выживанием: когда официальная медицина разводит руками или предлагает долгое и сложное лечение, человек в состоянии стресса начинает искать спасение в альтернативных методах.