Россиянам рассказали, где в Таиланде и на Бали искать небанальные впечатления

Необычные маршруты можно найти даже в Таиланде и на Бали, которые привыкли ассоциировать с пляжным отдыхом, рассказала «Газете.Ru» директор офиса продаж туркомпании Ирина Мануильская.

Таиланд не сводится к Бангкоку, древней Аюттхае и пляжам Пхукета с Самуи. Тем, кому хочется прочувствовать страну глубже, по словам эксперта, стоит взять курс на «Золотой треугольник» — точку, где соприкасаются границы Таиланда, Мьянмы и Лаоса, а реки Руак и Меконг выводят на карте затейливый узор. Некогда эти края были известны опиумными плантациями, а ныне живут легендами и историей: старинные храмы, безлюдные деревушки и обычаи, не меняющиеся столетиями.

На севере страны путешественники могут заглянуть в гости к племени карен, чьих женщин называют «жирафами». С пятилетнего возраста они носят на шее медные кольца, год за годом добавляя новые, чтобы создать эффект вытянутой шеи. У взрослых женщин колец набирается до двух десятков, а весят они в общей сложности четыре-пять килограммов.

Вторая подсказка — Бали, которое стало одним из самых востребованных направлений благодаря прямым рейсам из России. Пляжи эксперт советует совместить с поездкой в Убуд, ремесленное и культурное сердце острова. В тамошних мастерских расписывают ткани в технике батик и вырезают скульптуры из дерева, а йога посреди тропического леса ощущается как настоящая перезагрузка с просветлением в финале.

Тем, кто предпочитает активный отдых, Мануильская предложила встретить рассвет на вершине вулкана или добраться до острова Комодо, чтобы увидеть гигантских варанов — тех самых «комодских драконов».

Еще один неочевидный вариант — Южная Корея, которую российские туристы пока освоили слабо, так что неизведанных троп там хватает. Одна из них ведет в деревню женщин-ныряльщиц хэне: они погружаются без акваланга и поднимают со дна ракушки и морепродукты — традиционный для этих мест промысел, заключила эксперт.