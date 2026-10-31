Российская школьница попала в реанимацию после празднования Хэллоуина

В Иваново девочка 2012 года рождения попала в реанимацию после Хэллоуина

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Инцидент, произошедший после празднования Хэллоуина, привлек внимание правоохранительных органов. Девочка 2012 года рождения попала в реанимацию с отравлением — по предварительным данным, она отмечала праздник в компании друзей. Информацию об этом РИА Новости предоставили в пресс-службе регионального УМВД.

«Девочка 2012 года рождениями отмечала с друзьями Хеллоуин в Иваново, после чего попала с отравлением в реанимацию», — рассказали агентству в пресс-службе.

Состояние ребенка

В полиции сообщили, что на текущий момент девочка находится в сознании. Это дает основания надеяться на благоприятный исход, однако подробности о ее самочувствии пока не раскрываются.

Что выясняют правоохранители

Главный вопрос, на который предстоит ответить следствию, — чем именно отравился ребенок. Сотрудники полиции устанавливают вещество, ставшее причиной отравления, а также все обстоятельства произошедшего. Проверка продолжается.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина выпал из окна многоэтажного дома и остался жив.

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