«Душа разрывается от боли»: мать погибшего бойца просит Симоньян остановить мошенников

В телеграм-канале Маргариты Симоньян появилось обращение от Светланы Николаевны, которая год назад потеряла сына на СВО. Женщина призналась, что не знает, где найти силы жить дальше, и попросила о помощи. Особый акцент в письме сделан на проблеме мошенников.

По словам женщины, душа разрывается от боли, а справиться с тоской ей не удается, несмотря на понимание, что на все воля Божья.

«Очень Вам сочувствую. Но Вы знайте — смерти не существует. Мы все встретимся там, это точно. А через год или через тридцать — в разрезе вечности не имеет значения. Представьте, что сын просто вышел на минутку покурить. Ваша разлука — миг по сравнению с вечностью, которая нам всем предстоит», — написала Маргарита Симоньян.

Особый акцент в письме сделан на проблеме мошенников. Светлана Николаевна отметила, что семьи погибших воинов уже год подвергаются атакам под разными предлогами. Узнав, что Симоньян вошла в общественный совет, она выразила надежду, что та сможет повлиять на ситуацию. Женщина попросила сделать хоть что-нибудь, так как подобные атаки добавляют горя и без того убитым горем родственникам.

«Что касается мошенников — не берите трубку, когда звонят незнакомые номера. Первое правило информационной гигиены», — посоветовала в телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудят мужчину за обман уроженца Камбоджи, приехавшего на СВО.