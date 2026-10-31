«Срыв был железный»: Белоглазов раскритиковал судейство в поединке Вербиной

Старший тренер женской сборной России по борьбе Анатолий Белоглазов заявил, что арбитры допустили грубую ошибку в четвертьфинальном поединке россиянкой Екатерины Вербиной и представительницы Украины Натальи Кливчуцкой на мировом первенстве. Об этом наставник рассказал в интервью корреспонденту «Матч ТВ» .

В схватке за бронзу в весовой категории до 55 кг Вербина одолела Тубу Демир из Турции. А в четвертьфинале турнира в Астане россиянка уступила украинке после спорного эпизода в концовке: судьи посчитали, что россиянка симулировала, тогда как соперница находилась в атаке. Для 26-летней Вербиной это вторая медаль чемпионатов мира в карьере — на ЧМ-2025 она завоевала серебро.

Отвечая на вопрос о концовке четвертьфинала, Белоглазов заявил, что судьи ошиблись, и предположил, что это не случайно: срыв, по его мнению, был стопроцентным. Именно поэтому после поражения было очень тяжело настраивать Вербину на утешительную схватку и поединок за бронзу. Тренер поздравил спортсменку с медалью, но та ответила, что должна была бороться в финале.

Судейское решение, по словам Белоглазова, повлияло на настрой. Он нажал на челлендж, потому что был срыв, и профессиональные люди видят, где имитация, а где реальный срыв. Вникать в политические моменты тренер не стал, но отметил, что известно, с кем боролась Вербина. При этом он никого не обвиняет: россиянка сама должна была выиграть, но допустила тактическую ошибку. За семь секунд до конца схватки она могла заступить за ковер и проиграть всего балл — и при ничьей все равно бы выиграла. Вместо этого получила двойку.