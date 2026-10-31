Угроза вылета: Украина рискует остаться без элитного дивизиона ЧМ-2027

Сборная Украины по хоккею рискует потерять право участия в элитном дивизионе чемпионата мира 2027 года, завоеванное весной текущего года. Место национальной команды в сильнейшей группе мирового первенства в Германии может быть пересмотрено в случае реализации ранее утвержденных регламентов Международной федерации хоккея (IIHF), касающихся порядка возвращения сборных России и Белоруссии. Финансовые и юрисдикционные предпосылки к пересмотру участников возникли после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшего незаконными дисквалификационные ограничения в отношении российских спортсменов. Об этом информирует спортивное издание Чемпионат .

Юридическим основанием для возможной ротации состава участников турнира выступает резолюция Конгресса IIHF от 30 сентября 2022 года. Согласно документу, при восстановлении прав сборных России и Белоруссии они возвращаются строго в те дивизионы, где выступали до отстранения, с сохранением суммарного количества участников соревнований (16 команд в высшем эшелоне). Для реализации данного канона федерация наделена правом корректировать стандартные механизмы ротации между дивизионами.

Сборная Украины завоевала путевку в элитную группу по итогам турнира в дивизионе IA в мае 2026 года и уже в июне была официально включена в сетку группы А ЧМ-2027 в Германии. Потенциальное участие в турнире должно было стать для украинской команды первым выступлением в высшем дивизионе за последние 20 лет. Однако восстановление статуса российской сборной делает украинскую национальную команду главным претендентом на ротацию и возвращение в первый дивизион.

Судебное решение CAS от 30 октября 2026 года отменило пять дисквалификационных резолюций Совета IIHF, касающихся сезона-2026/2027. Данный вердикт распространяется на взрослые мужской и женский чемпионаты мира 2027 года, а также на молодежные и юниорские первенства. В настоящее время директорат IIHF прорабатывает техническую перенастройку календаря и структуру групп, что вызвало волну обсуждений о предстоящей реорганизации участников мирового форума.