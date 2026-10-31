Угроза вылета: Украина рискует остаться без элитного дивизиона ЧМ-2027
Чемпионат: возвращение России грозит потерей места Украины в элите
Сборная Украины по хоккею рискует потерять право участия в элитном дивизионе чемпионата мира 2027 года, завоеванное весной текущего года. Место национальной команды в сильнейшей группе мирового первенства в Германии может быть пересмотрено в случае реализации ранее утвержденных регламентов Международной федерации хоккея (IIHF), касающихся порядка возвращения сборных России и Белоруссии. Финансовые и юрисдикционные предпосылки к пересмотру участников возникли после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшего незаконными дисквалификационные ограничения в отношении российских спортсменов. Об этом информирует спортивное издание Чемпионат.
Юридическим основанием для возможной ротации состава участников турнира выступает резолюция Конгресса IIHF от 30 сентября 2022 года. Согласно документу, при восстановлении прав сборных России и Белоруссии они возвращаются строго в те дивизионы, где выступали до отстранения, с сохранением суммарного количества участников соревнований (16 команд в высшем эшелоне). Для реализации данного канона федерация наделена правом корректировать стандартные механизмы ротации между дивизионами.
Сборная Украины завоевала путевку в элитную группу по итогам турнира в дивизионе IA в мае 2026 года и уже в июне была официально включена в сетку группы А ЧМ-2027 в Германии. Потенциальное участие в турнире должно было стать для украинской команды первым выступлением в высшем дивизионе за последние 20 лет. Однако восстановление статуса российской сборной делает украинскую национальную команду главным претендентом на ротацию и возвращение в первый дивизион.
Судебное решение CAS от 30 октября 2026 года отменило пять дисквалификационных резолюций Совета IIHF, касающихся сезона-2026/2027. Данный вердикт распространяется на взрослые мужской и женский чемпионаты мира 2027 года, а также на молодежные и юниорские первенства. В настоящее время директорат IIHF прорабатывает техническую перенастройку календаря и структуру групп, что вызвало волну обсуждений о предстоящей реорганизации участников мирового форума.