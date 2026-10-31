Транспорт будущего: В РФ платные и бесплатные трассы заменит покилометровый тариф

В Российской Федерации в течение ближайших 5–10 лет может полностью исчезнуть традиционное разделение автомобильных дорог на платные и бесплатные магистрали. С таким прогнозом на международном форуме Kazan Digital Week выступил профессор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. По мнению эксперта, классическая модель финансирования дорожной инфраструктуры уступит место системе покилометровой оплаты за фактически пройденное автомобилем расстояние. Об этом сообщает сетевое издание Комсомольская правда .

Необходимость трансформации дорожной отрасли специалист связывает с эволюцией цифровых технологий контроля и исчерпанием эффективности традиционных топливных акцизов. На смену косвенным налогам, включенным в стоимость бензина и дизеля, приходит дифференцированный тариф за каждый километр пробега. Подобная модель позволяет более справедливо распределять финансовую нагрузку между автовладельцами в зависимости от интенсивности использования ими общей транспортной сети и степени износа дорожного полотна.

Технический базис для масштабного перехода на расчет по километражу в России уже практически сформирован. Комплексы учета пройденного расстояния и сканирования трафика успешно функционируют на большинстве ключевых федеральных трасс, магистралях ГК «Автодор», а также в крупных агломерациях — Москве и Казани. Внедрение платформ «Свободный поток» (Free Flow) создает необходимую цифровой инфраструктуру для бесшовного взимания платы без строительства физических пунктов оплаты и образования пробок.

Михаил Блинкин также сослался на международный опыт применения аналогичных механизмов регулирования трафика. В частности, в 20 штатах США практикуется система частичного возврата топливного налога с коррекцией на фактический пробег автотранспорта, а в Сингапуре действует динамический тариф, где стоимость проезда меняется в режиме реального времени в зависимости от плотности дорожного движения и загруженности магистралей.