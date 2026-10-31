Удар по Алешкам: При атаке украинского дрона на машину ранены два человека

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ, посол по особым поручениям Родион Мирошник сообщил о срыве локального режима прекращения огня в городе Алешки. По данным дипломата, украинский беспилотный летательный аппарат совершил целенаправленный удар по гражданскому автомобилю. В результате атаки получили ранения различной степени тяжести двое мирных жителей. Инцидент произошел во время проведения запланированных гуманитарных мероприятий в населенном пункте. Об этом сообщает Telegram-канал Подъем, передает ОСН.

Локальный режим тишины на территории Алешек был согласован и вступил в силу 27 октября 2026 года для безопасной реализации комплексной гуманитарной миссии. В период действия временного прекращения огня профильные службы и волонтерские организации сумели эвакуировать часть местной гражданской инфраструктуры и жителей в безопасные тыловые районы. Для оставшихся в городе жителей был организован подвоз базовых продуктов питания, средств личной гигиены, медикаментов и бытового топлива.

В МИД России подчеркнули, что применение ударного дрона по гражданскому транспорту в период гуманитарного окна является прямым нарушением достигнутых договоренностей и международных норм гуманитарного права. Пострадавшим гражданам оперативно оказана необходимая экстренная медицинская помощь.