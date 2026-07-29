Не смотрите на молнии и не давайте в долг: главные запреты 30 июля
Фото: ["Подмосковье сегодня"/Елена Болотова]
30 июля православная церковь совершает празднование в честь святой великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской, пострадавшей за веру во Христа в начале IV века, а также чтит память преподобного Лазаря Галисийского.
Подвиг святой великомученицы Марины
Святая Марина родилась в Антиохии Писидийской в семье языческого жреца, но, узнав о Христе, приняла тайное крещение. За отказ отречься от веры и стать женой южного правителя Олимврия 15-летняя девушка была подвергнута жестоким истязаниям.
Несмотря на пытки огнем и водой, святая Марина осталась непреклонной, а происходившие во время ее страданий чудеса обратили в христианство тысячи язычников. Святая мужественно приняла смерть, став символом чистоты, несокрушимой веры и духовной победы над злом.
В чем духовный смысл праздника
Смысл 30 июля — в укреплении духа перед лицом жизненных испытаний, созидании мира в семье и очищении помыслов. Церковь напоминает: искренняя верность Богу и кротость способны преодолеть любые опасности и искушения.
Что можно делать 30 июля
- Побывать на праздничном богослужении и зажечь свечу у иконы святой великомученицы Марины.
- Молиться о здоровье близких: святую Марину просят о защите детей от болезней, исцелении душевных ран и сохранении мира в семье.
- Приготовить блюда из рыбы: по народным традициям, в этот день на столе приветствуются рыбные угощения, привлекающие в дом достаток.
Что категорически нельзя делать 30 июля
- Смотреть на молнии и зарницы. Предки верили, что взгляд на вспышки 30 июля может лишить зрения или притянуть беду в дом.
- Давать в долг и делиться огнем. Считалось, что вместе с деньгами или спичками из дома уходит семейное благополучие.
- Ругаться, сплетничать и проявлять злобу. Любой негатив 30 июля возвращается человеку в двойном размере.
Что нужно сделать для благополучия и здоровья
Чтобы привлечь в дом заступничество высших сил, окропите углы жилища святой водой, прочитайте молитву о защите от пожаров и болезней, и проведите вечер в спокойствии. Если 30 июля искренне попросить святую Марину о помощи, она обязательно услышит мольбу.
Кто празднует именины 30 июля
Именины отмечают: Марина, Маргарита, Лазарь, Леонид.
Какой праздник будет завтра
На следующий день, 31 июля, церковь чтит память святого мученика Емилиана — время молитв о благополучном завершении трудов и защите от невзгод.