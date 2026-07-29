61% на возмущения: ученые рассказали, что ждет метеозависимых 30 июля

Согласно прогнозам геофизической обстановки на четверг, 30 июля 2026 года, магнитное поле Земли окажется в состоянии нестабильности. Вероятность спокойной магнитосферы оценивается в 39 процентов, тогда как геомагнитные волнения возможны с вероятностью 35 процентов. При этом риск полноценной магнитной бури составляет 26 процентов, сообщил rosbalt.ru.

Разрыв между спокойным сценарием и возмущениями составляет всего 4 процентных пункта. Суммарная вероятность любых геомагнитных отклонений достигает 61 процента, что делает нестабильный день более вероятным, чем спокойный. Буря с вероятностью 26 процентов — это уже не фоновый риск, а реальный сценарий, который нельзя игнорировать.

Особенность этого прогноза заключается в том, что вероятность бури всего на 13 пунктов ниже спокойного дня. Показатели находятся в тесной группе, поэтому геомагнитная обстановка может измениться в любую сторону.

Метеозависимым людям рекомендуется подготовиться заранее: контролировать артериальное давление, избегать перегрузок и пить достаточное количество воды. При наличии хронических сердечно-сосудистых заболеваний стоит держать необходимые лекарства под рукой.

Ранее сообщалось, что ученые нашли момент, когда Солнце внезапно меняет режим и раскрыли тайну бурь.