Без этого банк не даст кредит: какие документы нужны для залога и почему согласие супруга обязательно

Эксперты сайта Финансы Mail подготовили памятку для тех, кто планирует оформлять кредит под залог имущества. Основное условие любой такой сделки — заемщик должен документально подтвердить право собственности на передаваемый объект. Для недвижимости понадобятся выписки и свидетельства из Росреестра, для автомобиля — паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации.

Особое внимание эксперты советуют уделить семейному статусу. Если залогодатель состоит в официальном браке, потребуется нотариально заверенное согласие супруга. Без этого документа банк сделку не одобрит, поскольку второй супруг впоследствии сможет оспорить передачу имущества в судебном порядке.

Страхование залогового имущества, как поясняют специалисты, — практически обязательное требование почти для всех кредитных программ. Гражданский кодекс позволяет банку требовать от заемщика страховку рисков утраты или повреждения объекта.

Ключевые условия: срок страховки должен покрывать весь период кредитования, страховая сумма — не ниже оценочной стоимости залога, а выгодоприобретателем должен быть банк. Это означает, что при наступлении страхового случая — угона, пожара или серьезных повреждений — выплата пойдет не заемщику, а кредитору для погашения долга. По мнению экспертов, страховка защищает обе стороны сделки.

Если заемщик перестает вносить платежи, банк получает право продать заложенное имущество. Процедура называется обращением взыскания на залог и проходит через торги. Забрать квартиру или машину без участия суда или специального порядка, предусмотренного договором, кредитор не может. Деньги от реализации направляются на погашение долга. Если вырученная сумма превышает размер задолженности, излишек возвращается бывшему владельцу. Если же средств недостаточно, разницу с должника все равно взыщут.

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