Продюсер Рудченко оценил возможный гонорар Ефремова после возвращения в кино

Продюсер Павел Рудченко оценил возможный гонорар актера Михаила Ефремова после его возвращения в кино. В интервью aif.ru он предположил , что артист может рассчитывать на сумму до ₽250 тысяч за съемочный день. За неделю работы это потенциально может составить более ₽1,2 млн.

Рудченко также отметил, что после освобождения по УДО актер сумел вернуться в хорошую творческую форму, что и позволило ему получить эту роль.

Накануне стало известно, что Ефремов сыграет одну из главных ролей в новом фильме «Отец. Еще отец». Его партнером по съемочной площадке станет Данила Козловский. В картине также примут участие Аня Чиповская, Павел Деревянко и Ирина Безрукова.

Бюджет производства нового фильма оценивается в ₽130 млн. Еще около ₽70 млн планируется направить на продвижение картины. Режиссер Александр Баршак подтвердил, что планирует начать съемки с Ефремовым в ближайшее время.

Ранее появились подробности романа Михаила Ефремова и актрисы Дарьи Белоусовой.