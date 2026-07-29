Пугачева рискует остаться без любимой виллы в Юрмале

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая уже около десяти лет каждое лето проводит на вилле в Юрмале, может лишиться привычного места отдыха, пишет Super со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Особняк, который певица арендует для себя и своей семьи, владелец выставил на продажу. Пока идут переговоры с потенциальными покупателями, Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным* продолжает жить в доме. Однако это может измениться в любой момент.

Стоимость аренды виллы составляет около ₽6,2 млн в месяц. За время, проведенное на фестивале Лаймы Вайкуле и последующего отдыха, певица уже потратила более ₽6 млн только на проживание. Однако владелец решил продать недвижимость и снизил цену с первоначальных €10 млн до €6 млн.

Самая большая неопределенность заключается в том, что будущий владелец планирует приобрести виллу для собственного проживания, а не для сдачи в аренду. Это значит, что, скорее всего, он не захочет продолжать сдавать дом певице.

Ранее помощница певицы Аллы Пугачевой рассказала о ее самочувствии после перелома ноги.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.