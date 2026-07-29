В Бронницах к началу учебного года откроется новый корпус лицея

В городском округе Бронницы завершается реконструкция МАОУ Лицей с возведением новой пристройки на 100 учебных мест, обновленное учреждение откроют к 1 сентября. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский уточнил, что здание площадью более 4,5 тыс. кв. м находится по адресу: ул. Льва Толстого, д. 8. Работы проходят в рамках областной госпрограммы, строительная готовность объекта достигла 99,1%. В работах задействованы 80 рабочих, два инженерно‑технических специалиста, три единицы техники. Они ведут финальные работы: устройство напольных покрытий (в том числе в спортивном зале), электромонтажные работы, установка малых архитектурных форм и ограждения территории.

Пристройка позволит увеличить вместимость лицея, там разместились специализированные кабинеты физики, биологии, химии, мастерские для трудового обучения, столовая, спортивный зал, актовый зал, библиотечно‑информационный центр с читальным залом. На прилегающей территории обустроят волейбольно ‑ баскетбольную площадку, площадку для подвижных игр, полосу препятствий, беговую дорожку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.