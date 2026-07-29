Лук сгнил в земле: влажное лето погубило урожай — садовод рассказал, какие сорта спасут огородников Подмосковья

Нынешний сезон преподнес огородникам Подмосковья неприятный сюрприз. Многие дачники, с нетерпением ожидавшие сбора урожая, при выкопке лука с удивлением обнаружили, что значительная часть головок сгнила прямо в грядках. Виновниками беды стали погодные аномалии: затяжные дожди, высокая влажность и прохладные ночи создали идеальные условия для развития грибковых инфекций. Однако, как выяснилось, не все сорта одинаково беззащитны перед капризами природы. Некоторые из них способны противостоять сырости и радовать огородников крупными, здоровыми луковицами даже в неблагоприятные годы. Какие же сорта выбрать, чтобы не остаться без запасов на зиму, REGIONS рассказал садовод из Подмосковья Борис Воронович.

По словам эксперта, главные враги лука в регионе — шейковая гниль и ложная мучнистая роса, которую специалисты называют пероноспорозом. Эти заболевания активно прогрессируют именно в условиях повышенной влажности и умеренного тепла, особенно во второй половине лета, когда головки наливаются соком и вступают в фазу дозревания. Но природа позаботилась о некоторых сортах, наделив их природной устойчивостью к этим напастям. У таких растений плотные кроющие чешуи, они хорошо вызревают и не боятся избыточной влаги в почве и воздухе.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Какие сорта выдержат влажность Подмосковья

Борис Воронович советует огородникам, имеющим богатый опыт выращивания в средней полосе, присмотреться к нескольким сортам, которые уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны в дождливые сезоны.

Штутгартер Ризен — настоящая классика, знакомая практически каждому огороднику. Это раннеспелый и урожайный сорт, формирующий плотные, чуть приплюснутые головки весом от 50 до 150 граммов. Его вкус — островатый и насыщенный. Благодаря быстрому созреванию и отличной лежкости он редко подводит. Как отмечают дачники, этот сорт неплохо переносит затяжные дожди при условии, что посадки не загущены, а прополка проводится своевременно.

«Штутгартер Ризен — это наш „рабочий конь“. Он выручает в любую погоду. Если лето сырое, он почти не болеет, если засушливое — все равно дает урожай. Главное — не сажать густо, чтобы проветривалось, и тогда никакая гниль ему не страшна», — советует Борис Воронович.

Стурон — еще один безусловный фаворит подмосковных огородов. Этот среднеранний сорт образует округлые, очень плотные головки массой 80–160 граммов. Помимо высокой урожайности и превосходной способности храниться, он ценится за стойкость к большинству грибковых инфекций. Стурон адаптирован к разным климатическим зонам и крайне редко поражается болезнями даже в неблагоприятные по погоде годы.

Бамбергер — представитель голландской селекции, который выделяется необычной овально-вытянутой формой. Луковицы этого сорта весят около 80–90 граммов и имеют нежный, деликатный вкус без остроты. Селекционеры выводили его специально для регионов с прохладным и влажным климатом, поэтому Бамбергер устойчив к мучнистой росе, трипсам, луковой нематоде и шейковой гнили. Он прекрасно растет не только на грядках Подмосковья, но и в более северных областях.

«Бамбергер — это находка для тех, у кого участок в низине или близко грунтовые воды. Он просто не болеет теми болезнями, от которых гибнут другие сорта. И хранится отлично, до самой весны. Форма у него интересная — вытянутая, как груша, чистить удобно», — рассказывает садовод Борис Воронович.

Что еще учесть при выборе сорта

Если основная цель огородника — не просто сохранить урожай, но и вырастить луковицы-гиганты, стоит обратить внимание на сорта, дающие рекордные размеры. При этом они также адаптированы к условиям средней полосы.

Эксибишен славится головками, достигающими 1 килограмма, однако у него есть существенный минус — короткий срок хранения. Такой лук лучше употреблять в свежем виде в течение осени.

Сибирский гигант способен вырастать до полутора килограммов, обладает сладко-острым вкусом и хорош для салатов и кулинарной обработки. Правда, эти крупноплодные сорта требуют рассадного метода выращивания и более тщательного ухода, что подходит не каждому дачнику.

Тем же, кто делает ставку на длительное зимнее хранение, садоводы советуют не экспериментировать и выбрать проверенную временем классику: Одинцовец, Золотничок или Мячковский. Эти сорта гарантируют стабильный сбор даже в самые сырые и прохладные сезоны и редко подводят огородников.

«Главное — определитесь с целью. Хотите гигантские луковицы для салатов — сажайте Эксибишен или Сибирский гигант, но будьте готовы, что они не пролежат до весны. Хотите надежный запас на всю зиму — берите Штутгартер, Стурон или Бамбергер. И не забывайте про севооборот и проветривание — даже самый устойчивый сорт сгниет, если сажать его на одном месте и в гуще», — подводит итог Борис Воронович.

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