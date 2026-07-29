Поплавская обрушилась с критикой на Лозу из-за его слов о дочери Пересильд

Известная актриса и телеведущая Яна Поплавская не осталась в стороне от скандала, разгоревшегося вокруг 17-летней Анны Пересильд, пишет Teleprogramma.org.

Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя столкнулась с резкой критикой со стороны певца Юрия Лозы, который усомнился в ее актерских способностях и заявил, что она попала в профессию благодаря связям родителей. Поплавская, которая не знакома лично ни с Юлией, ни с ее дочерью, решила публично высказаться в защиту молодой артистки.

В своем эмоциональном обращении актриса отметила, как беспощадной бывает критика в адрес юных талантов.

«Мне всю жизнь говорили: „Слушай, да чего ты страшная такая‑то, а? И рот у тебя огромный, и глаза у тебя огромные. И все у тебя…“», — поделилась Поплавская.

Но обидные замечания, по ее словам, никак не должны влиять на желание человека заниматься своим делом». Актриса подчеркнула, что актерская профессия — это тяжелый труд, требующий таланта, и нет ничего плохого в том, что человек из известной семьи получает шанс проявить себя.

Особенно актрису возмутило то, что Лоза, по ее мнению, часто позволяет себе резкие оценки в адрес коллег.

«Ну, а кто‑то скажет про Лозу: „Ну кто ты такой? Не нравишься ты мне и песни мне твои не нравятся“. Злые языки страшнее пистолета. Так можно затравить человека. И он может быть и гениален, и талантлив», — отметила артистка.

Она предупредила, что постоянные негативные комментарии могут подавить талант человека, даже если он гениален.

Ранее продюсер Леонид Дзюник высказался о словах Александра Лозы в адрес Анны Пересильд.