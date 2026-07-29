«Вода залила восемь этажей»»: в квартире Натальи Фриске прорвало трубу, пока она была за границей

Пока сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья находилась за границей, в ее московской квартире на 12-м этаже случилась настоящая катастрофа, сообщает MK.RU. Там прорвало батарею, и горячая вода хлынула вниз, залив несколько этажей.

По словам самой Натальи, она узнала о случившемся от отца, и это стало для нее полной неожиданностью. Отопление в доме отключили, а вернуться в Москву можно было только через 2-3 суток, при этом прямые билеты стоили по ₽100 тысяч.

На помощь оперативно приехал ее отец Владимир Борисович. Он взял на себя все организационные вопросы и начал ликвидировать последствия аварии. Сама Наталья выразила опасения по поводу стоимости устранения последствий, но подчеркнула, что готова оплатить все расходы на ремонт.

Однако ситуация осложнилась конфликтом с одной из соседок. Женщина, чья квартира пострадала от потопа, отказалась от предложенной компенсации и решила обратиться в суд.

«Меньше всего пострадали жильцы с седьмого этажа. Но они никак не могут определить, какую точно сумму я им должна за поврежденный фрагмент на балконе, где, по их же словам, ничего ценного не пострадало», — отметила Наталья.

По ее словам, соседка с мужем бесконечно варьируют сумму ущерба, называя цифры от ₽20 до ₽60 тысяч. В то же время жильцы с десятого этажа отнеслись к ситуации с пониманием и согласились на дробную оплату. Владимир Борисович заявил, что если до конца месяца они не примут деньги, то он нанимает адвоката и будет общаться с ними в правовом поле.

Ранее сообщалось, что певица Ольга Орлова договорилась с телеведущим Дмитрием Шепелевым о встрече с сыном Жанны Фриске.