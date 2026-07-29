Два юных автора из Московской области одержали победу в специальной номинации «Сказки народов моей страны» XXIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». В XXIII сезоне Всероссийского конкурса зарегистрировались более 80,2 тыс. участников со всей страны.

Конкурс проходит в рамках Года единства народов России, одной из его ключевых тем стало сохранение культурного наследия, традиций народов страны и укрепление межнационального единства. Номинация «Сказки народов моей страны», объединившая свыше 1.2 тыс. участника в возрасте от 3 до 13 лет включительно.

От Подмосковья в число победителей конкурса вошли Есения Симоненко из Коломны, учащаяся 5 класса (направление «Текстовые работы» с произведением «Лада — хранительница узоров») и Семен Штырхунов из Королева, учащийся 4 класса («Графические работы» с серией творческих работ, посвященных русской культуре, народным промыслам и истории родного края). В общей сложности эксперты определили 100 победителей из 43 регионов России, их работы войдут в ежегодный сборник, который традиционно издается конкурсом и в этом году будет посвящен сказкам народов России.

«Для нас особенно важно, что Всероссийский конкурс „Моя страна — моя Россия“ объединяет людей разных поколений. Основная аудитория конкурса — молодежь от 14 до 35 лет, но специальная детская номинация позволяет сделать первый шаг в проектную и творческую деятельность уже самым юным участникам», — отметил руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

Узнать подробнее о конкурсе и истории участников можно на официальном сайте проекта. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.