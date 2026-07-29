Бурые пятна, серая плесень и мумии на ветках: садовод из Подмосковья рассказал, как за 5 дней лишиться 70% урожая яблок

В разгар лета, когда на плодовых деревьях только начинают наливаться яблоки и груши, садоводы могут столкнуться с настоящей катастрофой. Вместо здоровых румяных плодов на ветках появляются бурые пятна, плоды загнивают прямо на дереве, покрываясь сероватым налетом, напоминающим ватные подушечки. Это монилиоз, или плодовая гниль, — опасное грибковое заболевание, способное за считанные дни лишить садовода большей части урожая. Как вовремя распознать угрозу и какие меры помогут защитить сад, рассказал REGIONS садовод из Подмосковья Борис Воронович.

Опасность монилиоза не ограничивается только яблонями и грушами — под удар попадают и косточковые культуры: вишня, слива и абрикос. Однако на семечковых болезнь проявляется особенно ярко именно на плодах. Сначала на яблоке или груше возникает небольшое пятно бурого цвета, которое стремительно разрастается. Уже через 8–10 дней на этом месте формируются кремовые или сероватые подушечки — скопления спор гриба. Зараженные плоды либо опадают на землю, либо засыхают прямо на ветках, превращаясь в так называемые мумии. Они становятся твердыми, чернеют и остаются главным источником инфекции на следующий год. Особенность возбудителя в том, что его споры способны переживать даже сильные морозы до минус 30 градусов, а с приходом весны вновь активизироваться.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Как грибок попадает в плод

Здоровая, неповрежденная кожица служит надежной защитой для плода. Грибок проникает внутрь исключительно через ранки, которые оставляют насекомые-вредители: плодожорка, казарка или осы. Также путь инфекции открывают трещины от града, повреждения от птиц и участки, пораженные паршой.

Споры гриба разносятся ветром, каплями дождя и насекомыми. В условиях теплой и влажной погоды — при температуре около 24–28 градусов тепла и влажности воздуха выше 75 процентов — они прорастают буквально за несколько часов. Инкубационный период у монилиоза крайне короткий: всего 5 дней, что объясняет молниеносное распространение болезни по саду.

«Очень важно понимать: если у вас в саду есть парша или вредители, они автоматически открывают двери для монилиоза. Парша и плодовая гниль ходят рука об руку. Поэтому борьба с ними должна быть общей — сначала лечим деревья от парши, уничтожаем вредителей, и только потом монилиоз отступает», — подчеркивает Борис Воронович.

Как бороться с монилиозом: пошаговый план

Садовод Борис Воронович подчеркивает: успех борьбы с плодовой гнилью зависит от комплекса мер, и начинать нужно с механического удаления всех очагов инфекции.

Главное правило — при обнаружении загнившего плода его необходимо немедленно снять с ветки, а всю падалицу собрать с земли. Собранные плоды и ветки категорически запрещено закладывать в компост: споры там благополучно перезимуют и весной вернутся в сад. Их нужно сжигать или вывозить за пределы участка.

Параллельно следует осмотреть дерево и вырезать все засохшие и больные ветки, при этом захватывая 1,5–2 сантиметра здоровой древесины. Места срезов в обязательном порядке замазываются садовым варом для предотвращения повторного заражения.

«Не оставляйте на ветках сухие „мумии“ — они переживут зиму и весной снова начнут атаку», — предупреждает садовод.

Осенью, после того как листва опадет, необходимо снять с дерева все мумифицированные плоды, которые не осыпались сами. Именно они становятся главным резервуаром инфекции на будущий сезон. Если пренебречь этой процедурой, весной грибок проснется и атакует сад с новой силой.

Химическая защита — второй ключевой элемент стратегии. Весной, до того как почки начнут распускаться, проводится искореняющая обработка: деревья опрыскивают 3-процентной бордоской жидкостью или препаратами на основе меди, например, «Абига-Пик» или «Индиго».

Вторая волна обработок приходится на фазу розового бутона — непосредственно перед цветением. Затем опрыскивание повторяют после цветения. На этом этапе применяют системные фунгициды, такие как «Хорус», «Скор» или «Терсел». Интервал между обработками должен составлять 7–10 дней. Для вишни, сливы и абрикосов график несколько иной: первая обработка проводится до цветения, вторая — через 7–10 дней после него.

Специалист обращает внимание на важный нюанс: борьба с грибком не может быть эффективной без параллельного уничтожения вредителей. Поэтому опрыскивания от монилиоза целесообразно сочетать с обработками от плодожорки и казарки, используя баковые смеси, в которых соединяют фунгициды и инсектициды.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

И последнее, о чем не стоит забывать, — это подкормки. Здоровое, ухоженное дерево, получающее достаточное питание, гораздо лучше сопротивляется любым болезням, и монилиоз не исключение. Крепкий иммунитет растений — лучшая профилактика грибковых инфекций.

«Не ждите, пока болезнь разовьется. Профилактика — это то, что реально работает. Одна обработка весной спасает от потери урожая. А если упустить момент, потом придется тратить силы и деньги, и не факт, что вы спасете урожай. Поэтому держите сад в чистоте, не загущайте кроны, удаляйте падалицу и мумии, и тогда монилиоз обойдет вас стороной», — подводит итог Борис Воронович.

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