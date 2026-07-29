«Мы кланялись кошке и просили прощения»: Куклачев помог Ксении Алферовой справиться с хулиганством 18-летней кошки

У российской актрисы Ксении Алферовой дома случилась настоящая драма, но не с людьми, а с ее 18-летней кошкой по кличке Зося, пишет Super.

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Питомец, который всегда был спокойным и ласковым, вдруг начал вести себя вызывающе: портить вещи, оставлять царапины на мебели и игнорировать хозяев. Ксения долго не могла понять, что происходит, и пыталась справиться с поведением любимицы самостоятельно, но все попытки были безуспешны.

Все изменилось после встречи с дрессировщиком и артистом Юрием Куклачевым. Актриса встретила его в театре и решила рассказать ему о своей проблеме. Куклачев, выслушав ее, предположил, что Зося обиделась на хозяев и решила, что ее больше не любят.

«Ваша кошка на вас обиделась, решила, что вы ее больше не любите и теперь выживает вас из своего дома», — пересказала Алферова слова Юрия.

Он также посоветовал актрисе купить Зосе подарок, чтобы наладить отношения. Ксения, хоть и подумала, что эта просьба является весьма необычной, прислушалась.

Члены семьи актрисы по очереди подходили к кошке, «кланялись» ей и разговаривали по душам, объясняя, что любят ее и не хотели обидеть. К удивлению, метод сработал: Зося перестала портить вещи и буквально «простила» хозяев, вернув в дом мир и покой.

Ранее зоопсихолог Оксана Ершова объяснила, почему кошки часто становятся похожими на своих хозяев.