Биржевой разворот: российский рынок ушел ниже 2200 пунктов — аналитик оценила последствия инфляции и санкций

Вторник, 28 июля, на российских биржах завершился уверенным снижением ключевых индексов. Индикатор Московской биржи, не сумев закрепиться выше отметки 2200 пунктов, по итогам основной сессии потерял 1,16 процента, остановившись на уровне 2191,17 пункта. Индекс РТС продемонстрировал более глубокую просадку — минус 2,02 процента, до 877,11 пункта. Причиной более существенного падения аналитики называют ослабление рубля, которое традиционно давит на долларовые показатели, сообщили Финансы Mail.

По мнению Наталии Пырьевой, возглавляющей аналитический департамент «Цифра брокер», ключевым драйвером распродаж стало обвальное падение нефтяных цен. Стоимость эталонной марки Brent рухнула на 4,43 процента. Основная причина — возобновившиеся переговорные сигналы между Вашингтоном и Тегераном, которые, впрочем, пока выглядят крайне призрачными.

В сложившихся условиях инвесторы, по мнению эксперта, предпочли зафиксировать прибыль в акциях нефтегазового сектора. Дополнительным разочарованием для участников торгов стали корпоративные отчеты, прежде всего финансовые результаты ВТБ. Сектор государственных облигаций, напротив, остался в стороне от общего пессимизма: индекс RGBI завершил день на уровнях открытия.

Негативный фон усугубила свежая макростатистика, считает эксперт. Инфляционные ожидания россиян в июле выросли до 14,7 процента против 12,4 процента в июне. Одновременно с этим наблюдаемая инфляция поднялась до отметки 15,1 процента. Тревожным сигналом стало резкое падение сберегательной активности населения. Доля граждан, выбирающих траты вместо накоплений, достигла 32,7 процента — максимума с марта 2015 года. Для Банка России это означает, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики будет крайне осторожным и, скорее всего, более медленным, чем ожидал рынок.

По мнению аналитика, геополитический ландшафт также не дает поводов для оптимизма. Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне пока оставляют лишь слабый луч надежды на дипломатические подвижки. При этом американские законодатели согласовали новый санкционный пакет против России и Ирана, а Брюссель планирует представить 22-й пакет ограничений уже к октябрю. Как резюмирует аналитик, в ближайшее время рынок не рассчитывает на улучшение геополитической ситуации.

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