В Подмосковье подали порядка 700 заявок на выплату по аренде жилья учителям

С начала 2026 года в Подмосковье подали порядка 700 заявлений на получение электронной выплаты педагогическим работникам по аренде жилья, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» – «Льготы и выплаты», для ее получения нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму, приложить необходимые документы и указать реквизиты для перечисления денежных средств. Внедренный в нее искусственный интеллект распознает документы, прикрепленные к электронному заявлению, и находит неверные файлы.

Выплату могут оформить учителя-предметники, преподающие наиболее востребованные дисциплины, в том числе математику, русский язык, физику, информатику, биологию и химию, а также учителя начальных классов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.