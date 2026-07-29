В Комлесхозе Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке
Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В среду, 29 июля, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
До конца рабочей недели в регионе на большей части спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +13-22 градусов, ночью — +16-19. Синоптики обещают переменную облачность, местами дожди.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.