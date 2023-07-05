«Не верь никому, я вернусь»: мать погибшего на СВО танкиста не уверена, что похоронила сына

Несмотря на прошедшие похороны, о своем сыне Диме Ольга Туменко говорит в настоящем времени. Женщине не верится, что мог погибнуть такой жизнелюбивый парень. Начиная фразу со слова «был», она поправляет себя: «Есть! Он живой».

Дмитрий Туменко из города Гусев Калининградской области был настоящим военным, никак не мог представить себя на гражданской службе. Когда Дима мечтал стать танкистом, мама Ольга предложила сыну пойти в трактористы: тоже с гусеницами возиться, и руки вечно в масле. Но Туменко на уступки не шел.

Всегда боялся огорчить маму

Как и многие бойцы, Дима никогда не рассказывал матери о тяготах фронтовой жизни. С детства он берег главную женщину своей жизни.

«Однажды они с папой поехали в лес за дровами. Когда они приехали, я увидела рану на ноге и говорю мужу: «Откуда у ребенка такое?». Супруг, оказывается, даже не заметил, а Дима не стал рассказывать: «Нужно было работать, а если я скажу, что у меня рана, то мы отправимся домой», — вспоминает Туменко в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У Ольги два сына, и с обоими ей повезло, считает женщина. В детстве они были очень самостоятельными.

«Все говорили, мол, у тебя такие малыши самостоятельные: и приготовить могут, и убраться дома, и остаться одни. Я лишь просила не сглазить. Они и поступали сами, ни рубля не потратили на обучение. Один военный, другой — физик-ядерщик», — рассказывает наша собеседница.

Дима окончил Казанское суворовское училище в 2016 году. Кстати, теперь имя лейтенанта Дмитрия Туменко там носит его родная рота. Потом он решил поступать в Казанское высшее танковое училище, что было непросто: надо было проходить сложную медкомиссию в Калининграде. Дмитрий не брал у родителей денег на вечные поездки и проверки — пока не поступил, год работал на заводе.

«Я была против, чтобы он поступал в танковое, но он не стал меня слушать. Дима работал, получал водительские права, досдавал ЕГЭ. Увлекался футболом и армейским рукопашным боем. Он стал кандидатом в мастера спорта и даже лишился переднего зуба из-за спорта», — говорит Ольга.

Как выяснилось уже после гибели сына нашей собеседницы, многие близкие друзья Димы и не подозревали, сколько у него медалей и кубков — скромный парень не хвастал успехами.

Фото: [ из личного архива семьи Туменко ]

«Прострели ногу и возвращайся домой»

Летом 2019 года Туменко вместе с товарищами из училища отдыхал в Сочи. Дима там познакомился с девушкой. Она очень понравилась Ольге, и та до сих пор жалеет, что возлюбленная сына не смогла стать ее невесткой. Вместе молодым пожить не удалось.

Отучившись в танковом училище, в сентябре 2021 года Дмитрий приехал в Клинцы, откуда его распределили в Ельню уже в октябре, и там военные находились до конца февраля 2022 года, то есть до начала СВО.

«18 февраля мне позвонил муж и сказал, что по телевизору показывают Донбасс. Я тут же позвонила Диме, кричала на него и ругалась. Я говорила: «Дима, делай, что хочешь. Прострели себе руку, ногу, сломай — все равно, что. Ты должен вернуться домой». Он в ответ: «Не переживай, мама». На четвертый раз он меня успокоил. Но мое сердце чувствовало катастрофу», — вздыхает женщина.

В начале СВО Дима снова он звонил. Он ни разу не сказал, как ему там тяжело, больно или страшно, добавляет Туменко.

«Теперь мы уже знаем, что тогда их разбомбили. В последний раз сын мне звонил 8 Марта: «Мама, я люблю тебя». Через два дня он звонил папе. По его словам, голос был чужой. Сказал, все будет хорошо. Говорят, что Дима погиб 28 марта в Малой Рогани», — рассказывает Ольга.

Фото: [ из личного архива семьи Туменко ]

«Не смотри новости, я вернусь»

Танкист Туменко выполнял поставленные задачи в ДНР и ЛНР. Родителям сообщили, что 28 марта 2022 года экипаж Дмитрия принял неравный бой. Ребята выскочили из танка и, отстреливаясь, забежали в здание. Они вели бой, сколько могли, потом по ним открыл огонь украинский танк. Дом, в котором сидели бойцы, разнесли, а потом нацисты вытащили мертвых из руин, облили бензином и сожгли.

«Я знаю точно, что в том доме в их группе из девяти человек Дима оставался последним офицером, кто не ушел и не бросил своих подчиненных», — вздыхает Марина.

И ДНК сходится, и парень-сослуживец, который выжил в том бою, вроде бы опознал Диму, но Ольга не хочет верить в плохое, она все ждет — сын может быть живой. Мать даже подумывает об эксгумации для повторного ДНК-тестирования, но этого нельзя делать без разрешения суда.

«Он обещал мне. Он сказал: «Мам, не смотри новости и не верь никому. Я обещаю тебе, что вернусь». Эти слова звучат у меня в ушах каждую минуту. Поэтому не могу сказать, что его больше нет», — вздохнула женщина.

Родители не получили личных вещей сына, как другие родители. Кроме того, им не дали открыть гроб и убедиться, что у бойца нет переднего зуба, как у Димы. Поэтому надежда теплится. И все же Дмитрия Туменко похоронили 22 июня 2022 года. Ему дали орден Мужества посмертно.

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