«Они взрослые девчонки»: Галустян рассказал о реакции детей на развод с их матерью

Super: Галустян заявил, что его дочери спокойной восприняли развод с их матерью

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

46-летний комик и актер Михаил Галустян признался, что боялся реакции своих дочерей на развод с 40-летней Викторией Штефанец, пишет Super. Однако опасения не оправдались.

Вместе с бывшей женой, рассказал Галустян, он поговорил с девочками, и те отнеслись к ситуации с пониманием.

«Они сказали: „Понятно“. Мы им все объяснили. А они ответили: „Мы понимаем. Мы все равно вас любим“», — рассказал актер.

Брак Галустяна и Штефанец длился 18 лет — с 2007 года. В семье выросли две дочери. Супруги объявили о расставании в апреле 2025 года, сохранив уважительные отношения друг к другу.

В июне 2026 года Галустян женился на 36-летней визажистке Лилии Киосе. Несмотря на изменения в личной жизни, Михаил старается поддерживать теплые отношения с дочерьми и бывшей женой.

Ранее Виктория Штефанец объяснила, почему не отказалась от фамилии бывшего мужа.

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