«Не защитит наших мам и пап»: найдены подводные камни в новом законопроекте Госдумы

В Госдуму внесен законопроект о запрете увольнения одиноких родителей с детьми до 16 лет. Так депутаты хотят поддержать неполные семьи до окончания ребенком школы. По мнению экспертов Министерства образования Московской области, у этого документа есть шанс на то, чтобы быть утвержденным, поскольку права одиноких родителей необходимо укреплять на законодательном уровне. Дабы у них не было преград для выполнения своих обязанностей.

ВАЖНАЯ ПОПРАВКА

Сейчас Трудовой кодекс гарантирует сохранение рабочего места для одинокого родителя, воспитывающего ребенка до 14 лет. Продлить этот срок на два года парламентарии считают необходимым. Поправки хотят внести в статью 261 ТК РФ, которая регулирует основания для расторжения договора по инициативе работодателя.

«Неполных семей в России с каждым годом становится больше, – уточнили в Институте демографии НИУ ВШЭ. – Если два года назад вне официально зарегистрированного брака в России родилось 22% малышей, то в прошлом году их было уже 24%. По Московской области ситуация вряд ли разительно отличается. При этом мы ожидаем, что процент разводов в целом по стране начнет сокращаться. На эту статистику могла повлиять прошлогодняя мобилизация – пары стали гораздо больше ценить институт брака и скреплять себя узами».

По словам независимого демографа Анатолия Мирного, на сегодняшний день доля одиноких матерей по отношению к доле одиноких отцов составляет 98%. То есть во всех законодательных инициативах депутаты будут всегда делать основной упор на интересы и права женщин. Однако для данной поправки не важны нюансы – она будет актуальна как для матерей-одиночек, так и для отцов.

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ ИЛИ НАДЕЖНЫЕ РАБОТНИКИ?

«Если поправка вступит в силу, одинокий родитель не может попасть даже под сокращение и не расстанется с должностью из-за прогулов, – рассказывает юрист из Лобни Диана Пивоварова. – Но мы все прекрасно понимаем, что большинство сотрудников увольняются «по собственному желанию», потому что на них оказывается колоссальное давление. Поэтому данный документ не защитит на 100% наших мам и пап. Тем не менее он даст им возможность более жестко отстаивать свои права».

В обществе принято считать, что одинокие родители – плохие работники, потому что они часто в стрессе и в поисках второй половины, продолжает психолог из Люберец Марина Лапина.

«У них чаще форс-мажоры, они любят отпрашиваться с работы и не берут допнагрузку, – говорит эксперт. – Но, с другой стороны, есть среди одиночек и гиперответственные. И их немало. Многие из них по-настоящему дорожат своим местом».

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

Такие изменения в трудовом законодательстве могут создать риски дискриминации, отмечает президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, и привести к тому, что матерей-одиночек не будут рассматривать в качестве соискателей на ту или иную вакансию.

кстати

Социологи добавляют: жизнь родителей сегодня облегчает удаленка. Увольнения с работы уже не воспринимаются так остро. Новую работу они найдут быстро. А вот офисные служащие, продавцы, логисты могут попасть под сокращение при смене руководства или необходимости урезать штат сотрудников.