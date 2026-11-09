₽400 тыс. в месяц в 2027 году: HR-эксперт назвала профессии, которые заменят офисных клерков

Цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта кардинально меняют ландшафт российского рынка труда, однако они не отменяют потребность в людях, которые проверяют качество результата и несут ответственность за конечный продукт. Руководитель департамента аутсорсинга процесса рекрутмента кадровой компании «Адвирос» Ольга Галай в беседе с радио Sputnik представила подробный прогноз на 2027 год, согласно которому дефицит кадров сохранится сразу в нескольких ключевых отраслях.

По ее словам, в ИТ и работе с данными устойчивый спрос останется на инженеров данных, Data Scientist, AI/ML-инженеров, DevOps, разработчиков на Python, Go и 1С, а также специалистов по информационной безопасности. Параллельно с этим, после строительного бума 2026 года, в топе востребованности останутся классические рабочие профессии: сварщики, токари, фрезеровщики, наладчики станков, слесари-инструментальщики, электромонтажники и инженеры-проектировщики. Традиционный кадровый голод затронет и социальную сферу — стране по-прежнему будут остро необходимы врачи, медсестры, фармацевты, а также преподаватели. В транспортном секторе и логистике активный поиск продолжится среди автомехаников, логистов, диспетчеров и работников склада.

Эксперт добавила, что финансовые ориентиры на 2027 год распределятся неравномерно. Наиболее высокие зарплаты по-прежнему будут сосредоточены в ИТ и финансах: медианный доход ИТ-специалиста составляет 190 тыс. рублей, а старшие Data Scientist и DevOps-инженеры могут рассчитывать на 370–400 тыс. рублей.

Однако она подчеркивает, что более стабильного спроса и уверенного роста дохода стоит искать в рабочих и инженерных направлениях. Так, квалифицированный сварщик уже сейчас может рассчитывать на зарплатное предложение в 150 тыс. рублей, а электромонтажник — на 145 тыс. При этом Галай предостерегает от иллюзий: дефицит кадров дает возможности, но сам по себе не гарантирует высокий доход, так как работодатель платит в первую очередь за подтвержденные навыки. Выбирать профессию исключительно по зарплате на старте крайне рискованно — в ИТ-сфере таких кейсов много, где новички недооценивают конкуренцию и переоценивают скорость трудоустройства после прохождения краткосрочных курсов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге решили платить больше дворникам, чтобы закрыть кадровую дыру.