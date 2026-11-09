ОРВИ или нервный срыв: врач скорой помощи раскрыл тайну «нервного» кашля

В осенне-зимний период любой кашель автоматически воспринимается как симптом ОРВИ, однако за привычным першением в горле может скрываться не вирус, а банальный стресс. Врач скорой помощи, педиатр и медицинский блогер Дмитрий Молодой в интервью радио Sputnik объяснил, как отличить психосоматическую реакцию организма от реального заболевания.

По его словам, при психосоматике симптоматика часто полностью имитирует простуду, вводя человека в заблуждение, но подход к диагностике здесь всегда строго однообразен. В первую очередь необходимо полностью исключить наличие инфекционных заболеваний или каких-либо других физических осложнений. Только когда проведено полное обследование и врачи на 100% уверены, что физически с организмом ничего плохого не происходит, можно начинать задумываться о психосоматической природе недуга.

Ключевым маркером, по мнению специалиста, остается температура: если заболевание сопровождается жаром, то, скорее всего, речь идет об ОРВИ, тогда как при психосоматике наблюдается только кашель без общего ухудшения состояния. На практике отличить их крайне сложно, поэтому необходим точный диагноз. Врач также напомнил о частой медицинской ошибке — постназальном затеке, когда слизь стекает по задней стенке глотки. Мы ее снаружи не видим, но внутри она раздражает глотку, что и вызывает мучительный кашель, способный длиться несколько недель.

По его мнению, во всех сомнительных ситуациях первый врач, к которому необходимо сразу обратиться, — это терапевт. Именно он проведет первичный осмотр и, если потребуется консультация узкого специалиста, выпишет направление, чтобы не пропустить скрытую патологию. Самостоятельно отличить «нервный» кашель от инфекционного практически невозможно, а попытки лечить психосоматику противовирусными препаратами лишь усугубят проблему, не принеся облегчения.

Ранее психолог Хорс заявил, что стресс повышает риск рака и болезней ЖКТ, но не вызывает их.