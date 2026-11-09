Что страшнее для мозга: сахар или одиночество? Врач назвала главных врагов когнитивных способностей

Многие привыкли списывать состояние своего здоровья на плохую наследственность, однако наука и практика превентивной медицины доказывают обратное. Врач-нутрициолог, специалист по превентивной медицине ФНКЦ ФМБА России Ряна Зубаилова в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что правильное питание является одним из ключевых факторов, способствующих увеличению продолжительности жизни.

По ее словам, остановить биологические часы невозможно, но человек способен существенно повлиять на последствия старения и дольше сохранять ясный ум и крепкое тело. Одну из ключевых ролей в этом играет рацион: он должен изобиловать овощами, фруктами, бобовыми, цельнозерновыми продуктами, рыбой и орехами. При этом специалист настоятельно рекомендует реже употреблять фастфуд, жестко ограничивать продукты с добавленным сахаром и избегать переедания.

Однако еда — это лишь часть уравнения долголетия. Не менее важна физическая активность: взрослым необходимо уделять ей от 150 до 300 минут в неделю, при этом даже регулярная ходьба эффективно снижает риск возрастных заболеваний. Зубаилова также развеяла популярный миф о генах, подчеркнув, что наследственность вносит вклад в продолжительность жизни лишь на уровне 10–20%, оставляя остальные 80% на откуп образу жизни. Для полноценного восстановления организму требуется регулярный сон продолжительностью от семи до девяти часов, так как хронический недосып не только ухудшает самочувствие, но и способствует набору веса. Курение, избыток алкоголя и постоянный стресс действуют как катализаторы разрушения, в то время как сохранение когнитивных способностей напрямую зависит от социальной активности, чтения и постоянного освоения новых навыков.

Ранее кардиолог Паукова назвала важную составляющую долголетия, которую часто недооценивают.