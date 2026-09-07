Неалкогольная жировая болезнь печени: почему цирроз возникает у тех, кто не пьет

Многие россияне убеждены: цирроз печени — это исключительно расплата за злоупотребление спиртным. Однако врачи предупреждают: существует не менее опасная причина разрушения этого органа, которая не связана с алкоголем. Речь о неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) — состоянии, при котором в клетках печени накапливается избыточный жир, что со временем может привести к воспалению, фиброзу, циррозу и даже раку. О том, почему эта болезнь поражает трезвенников и как ее вовремя распознать, корреспонденту REGIONS рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына.

Что такое НАЖБП и почему она возникает

Неалкогольная жировая болезнь печени — это накопление избыточного жира в гепатоцитах, не связанное с употреблением алкоголя. По оценкам ВОЗ, она поражает около 25% взрослого населения планеты, а в России ее диагностируют у 30–40% пациентов, проходящих УЗИ органов брюшной полости.

Главные триггеры заболевания — избыточный вес и ожирение (особенно висцеральное), неправильное питание с преобладанием простых углеводов и насыщенных жиров, инсулинорезистентность и сахарный диабет 2 типа. Многие пациенты искренне удивляются, когда слышат о жировой печени, ведь они не пьют алкоголь. Однако печени безразлично, откуда поступает избыток энергии — из рюмки или из сладкой булочки. Избыток глюкозы и фруктозы превращается в жир, который откладывается внутри клеток, запуская патологический процесс.

Опасный путь: от жира до цирроза

НАЖБП — это не безобидное состояние. Патология проходит несколько стадий. На первой — стеатозе — жир просто накапливается в клетках. Затем может развиться воспаление (стеатогепатит), которое повреждает гепатоциты. Если процесс не остановить, на месте погибших клеток образуется соединительная ткань — фиброз, а затем и рубцы, формирующие цирроз. В ряде случаев НАЖБП может трансформироваться в гепатоцеллюлярную карциному.

Гастроэнтеролог пояснила, что превращение в цирроз происходит не за один день — это многолетний процесс. И к моменту обращения многие пациенты уже находятся на стадии фиброза, когда изменения становятся серьезными. Именно поэтому так важно выявлять болезнь на ранних этапах, когда ее еще можно остановить и даже обратить вспять.

Кто в зоне риска и как распознать проблему

В группу повышенного риска попадают люди с избыточной массой тела и ожирением, особенно с жировыми отложениями в области живота. Также в зоне риска — пациенты с сахарным диабетом второго типа, метаболическим синдромом, а также те, кто регулярно употребляет продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров: сладости, выпечку, фастфуд и сладкие напитки. Малоподвижный образ жизни значительно усугубляет ситуацию.

Коварство НАЖБП заключается в бессимптомном течении на ранних стадиях. Иногда появляются неспецифические признаки: повышенная утомляемость, слабость, тяжесть или дискомфорт в правом подреберье. Часто болезнь выявляют случайно — во время планового УЗИ или по анализам крови, показывающим повышение печеночных ферментов.

Гастроэнтеролог предупредила, что печень не болит до тех пор, пока изменения не становятся серьезными. Именно поэтому единственный надежный способ не пропустить проблему — регулярное обследование, особенно при наличии факторов риска. УЗИ и биохимический анализ крови на ферменты печени — это минимум, который стоит проходить раз в год.

Как остановить болезнь: питание, движение и дисциплина

На ранних стадиях НАЖБП является обратимым заболеванием. Главный инструмент лечения — изменение образа жизни. В первую очередь необходимо пересмотреть питание: исключить легкоусвояемые углеводы (сахар, кондитерские изделия, белый хлеб и выпечку), заменить их сложными углеводами (крупами, цельнозерновым хлебом), увеличить долю овощей, некрахмалистых продуктов и качественного белка. Также важно ограничить трансжиры и насыщенные жиры, которые содержатся в фастфуде и жирном мясе.

Второй обязательный компонент — контроль веса и регулярная физическая активность. Даже ежедневная 30-минутная прогулка пешком заметно снижает риски прогрессирования заболевания.

Если у вас есть лишний вес или диабет, не ждите симптомов — проверьте печень. УЗИ и анализ крови на ферменты печени — это минимум, который нужно сделать раз в год. И помните: печень — очень благодарный орган. Если вовремя изменить образ жизни, она восстановится. Главное — не откладывать заботу о себе на потом, ведь своевременная диагностика и коррекция привычек способны предотвратить развитие цирроза и сохранить здоровье печени на долгие годы.