Писать пером, учить песни и делать плакаты: музей в «Горках Ленинских» погружает в прошлое периода СССР

В «Горках Ленинских» с 10 сентября по 15 ноября откроется выставка, которая перенесет посетителей в эпоху грандиозных образовательных преобразований. Проект «Новый человек» (6+) рассказывает о том, как в Советском Союзе почти век назад искали способы воспитать личность нового типа — не просто обученную, а переосмысленную в своих ценностях и установках, сообщил REGIONS.

Выставочное пространство представляет два исторических мира. Один из них — школьный класс из Горок времен Надежды Крупской: здесь царит атмосфера педагогики, построенной на живом действии, а не на сухом заучивании. Рядом — книги из личной библиотеки соратницы Ленина, раскрывающие истоки ее образовательной философии.

Второй зал посвящен Анатолию Луначарскому и воспроизводит обстановку его рабочего кабинета. Здесь оживают страницы истории комсомола и пионерии: парты, по которым стучали пальцами ученики, учебники с пометками, газетные строки, зафиксировавшие дыхание времени. Но главное в «Новом человеке» — не просто смотреть. Музей предлагает прожить этот опыт.

По субботам, 12 и 19 сентября, в 12:30 кураторы проведут экскурсии, которые длятся 45 минут. Гости пройдут по маршруту рождения новой педагогической мысли, обсудят взгляды Крупской и Луначарского и увидят, каким рисовали портрет идеального гражданина страны Советов.

Для семей с детьми по воскресеньям — 13, 20 и 27 сентября в 13:00 — организованы интерактивные программы на 1,5 часа. Участники попробуют писать чернилами по прописям прошлого века, создадут тематический плакат через трафарет, выучат пионерскую песню и познакомятся с символикой самого массового детского движения тех лет.

Кульминацией станет диктант по правилам русского языка 1930-х годов. Он пройдет 26 сентября в 15:00. Прийти может любой — без подготовки, возраста и профессии. Главное — желание прикоснуться к тому, как учили грамоте сто лет назад. Диктант займет около часа.

Выставка — не просто экспозиция. Это возможность на несколько мгновений забыть о XXI веке и оказаться внутри школьной истории, где учили не только предметам, но и жизни. Здесь можно взять в руки перьевую ручку, услышать, как звучали пионерские горны, и почувствовать, чем дышала школа, которую строили заново. «Новый человек» приглашает не изучать прошлое, а стать его частью.

6+

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