Губернатор Подмосковья поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с членами регионального правительства и главами округов поручил до конца сентября завершить программу подготовки систем водоснабжения и водоотведения к зиме.

«Аналитика ЦУР показывает, что в этом году количество жалоб жителей на качество воды, ее отсутствие или неисправность канализации заметно снизилось. Это стало возможным в том числе благодаря проактивному мониторингу, внедрению умного контроля и адресной работе. У нас сформирован четкий чек-лист, который включает промывку резервуаров, замену задвижек, установку частотников и другие регламентные работы. До 30 сентября программу подготовки к зиме нужно полностью выполнить», — подчеркнул губернатор.

В области промыли уже более 1,3 тыс. участков сетей (83% от общего объема) и около 1 тыс. резервуаров чистой воды (91%). Также проверили исправность всех дизель‑генераторных установок.

Сейчас активно ведутся работы по подготовке спецтехники — ее около 2,5 тыс. единиц. В 2025 году регион закупил 350 машин. В этом году планируется приобрести еще 123. Также создается резерв запчастей и инструментов для оперативного устранения коммунальных аварий. Эту работу завершат до конца ноября.

«Что касается резерва запчастей и материалов, то формирование неснижаемого запаса находится у нас на особом контроле. До 30 сентября склады ресурсоснабжающих предприятий должны быть заполнены минимум на 60%, а к концу ноября — укомплектованы на все 100%», — рассказал министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе программы по модернизации объектов ЖКХ в регионе.