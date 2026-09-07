За него можно получить штраф: в Подмосковье нашли редкий гриб, который не дается в руки годами

В лесном массиве близ волоколамского села Осташево обнаружен ежовик коралловидный – редкий гриб, занесенный в Красную книгу России. Специалисты призывают не трогать находку и сообщать о ней в Минэкологии, пишет REGIONS .

В окрестностях Волоколамска, у села Осташево, местные жители наткнулись на необычный гриб белого и кремового оттенка. Его форма напоминает морской коралл. Это ежовик коралловидный – вид, который охраняется на федеральном уровне.

Встретить плодовые тела этого гриба удается раз в несколько лет. Поэтому каждая такая находка считается большой редкостью. Эксперты настаивают: гриб нельзя срывать, повреждать или забирать с собой. Помимо этических соображений, действует административная ответственность по КоАП РФ.

Миколог Денис Воронин пояснил, что для неподготовленного человека это просто красивая диковинка, достойная фото. Для ученых же каждая точка появления ежовика – ценный сигнал о состоянии экосистемы. Гриб является сапротрофом-дереворазрушителем. Его мицелий долгие годы живет внутри мертвой древесины, перерабатывает ее и возвращает питательные вещества в почву.

Появление ежовика, по словам специалиста, говорит о двух важных вещах. Во-первых, в лесу сохранилась старая, перестойная древесина или крупный валежник. В современных подмосковных лесах, где лесничества убирают сухостой, таких условий становится все меньше. Во-вторых, сложился подходящий микроклимат – высокая влажность и мягкая зима позволили грибнице накопить силы для плодоношения.

Брать гриб домой строго запрещено. Это все равно что сорвать редкую орхидею в заповеднике. Если повезло увидеть ежовик, лучший способ помочь науке – оставить его нетронутым, но задокументировать. Нужно сделать четкий снимок общего вида и крупный план свисающих вниз шипов – это главное отличие от несъедобных двойников-галерин.

К фотографиям обязательно прилагают точные GPS-координаты. Эти данные отправляют на «горячую линию» регионального Минэкологии. Так точки находок попадают в базу мониторинга редких видов. Фактически любой человек со смартфоном может выступить в роли полевого исследователя.

Законодательство строго карает за уничтожение редких видов. Для физических лиц штраф начинается от ₽2 500, для юридических – может составить несколько сотен тысяч рублей. Если же сбор признают браконьерством в коммерческих целях, не исключена уголовная ответственность.