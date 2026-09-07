Аномальная жара ворвется в Москву: когда ждать +26 градусов

Погода в Москве и Подмосковье на этой неделе удивит резкими перепадами температуры. После холодных ночей, когда столбики термометров местами опустятся почти до нуля, в четверг воздух прогреется до +26 градусов, однако задержится тепло ненадолго. О том, чего ждать жителям региона в ближайшие дни, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Во вторник будет достаточно прохладно: днем в Москве ожидается всего +14…+16 градусов, по области до +17. Ночью температура опустится до +3…+8 градусов, а осадков не ожидается», — сообщил Ильин.

В среду погода начнет быстро меняться. Ночью в Москве будет всего +2…+4 градуса, а в Подмосковье местами до +1. При этом днем воздух прогреется уже до +20…+22 градусов. Еще заметнее потепление станет в четверг.

«Четверг станет самым теплым днем недели. В Москве температура поднимется до +24…+26 градусов, по области местами до +27. При этом сохранится небольшая облачность и существенных осадков не будет. Ночью тоже станет значительно теплее — до +8…+10 градусов, а в центре Москвы до +11…+13», — рассказал синоптик.

Однако уже в пятницу жара пойдет на спад. Ночью температура составит +11…+16 градусов, а днем будет всего +14…+19. Кроме того, во второй половине дня ожидается небольшой дождь.

«В пятницу произойдет резкий перелом погоды. После теплой ночи температура днем заметно снизится, пройдут небольшие дожди. В субботу станет еще прохладнее: ночью ожидается +5…+10 градусов, днем — +14…+19. При этом существенных осадков уже не прогнозируется», — предупредил Ильин.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, когда в отдельных районах Подмосковья температура приблизится к +27 градусам. Но уже к выходным летнее тепло окончательно отступит, и регион вернется к более прохладной сентябрьской погоде.

Первые холодные ночи могут быстро выявить проблемы, которые летом водитель даже не замечает. В первую очередь страдает аккумулятор, но перед наступлением осени стоит проверить также шины, жидкости, свет и состояние дворников. Автоэксперт Алексей Егоров рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что желательно сделать с машиной заранее.