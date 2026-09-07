Министр экономического развития России Максим Решетников и депутат Госдумы Денис Кравченко посетили с рабочим визитом подмосковную Лобню и проверили работу местных производств и реализацию инвестпроектов.

«Московская область показывает хороший пример комплексного использования федеральных и региональных мер поддержки. Это помогает предприятиям адаптироваться к происходящей структурной трансформации экономики, привлекать инвестиции, повышать эффективность и развивать собственные технологии. Здесь большая работа команды губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева», — отметил Решетников.

В рамках поездки осмотрели производство картонной упаковки для молока, соков и детского питания — АО «Упаковочные системы». В марте текущего года в Лобне запустили сборку оборудования для предприятий пищевой промышленности, которое до этого собиралось за рубежом. Мощность нового центра составляет 25 модулей в год. Сейчас предприятие реализует инвестпроект по расширению производственных мощностей с 4 до 6 млрд упаковок в год. Общий объем инвестиций в 2024–2027 годах составит около ₽6 млрд. Работы завершатся до конца 2027 года.

Денис Кравченко высоко оценил развитие экономики в Подмосковье. Он отметил, что за последние пять лет в этой сфере наблюдается уверенный рост.

«Инвестиции в экономику выросли в 1,8 раза, объемы промышленного производства увеличились вдвое, создано свыше 400 тыс. рабочих мест. Реализовано более 230 проектов по импортозамещению с объемом инвестиций свыше ₽172 млрд. Средняя зарплата в сфере промышленности выросла почти вдвое», — сказал он.

Также было осмотрено предприятие «Стил Технолоджи Компани» по производству стали. С начала года на заводе внедряют принципы бережливого производства. Это позволило сократить продолжительность процесса замены лакокрасочных материалов с 1,5 часа до 5–7 минут. За семь месяцев компания инвестировала ₽17,5 млн рублей в высокотехнологичное лабораторное и технологическое оборудование. В будущем планируется участие в проекте «Производительность труда».

«Московская область входит в топ-5 регионов страны по числу участников федерального проекта „Производительность труда“ — сегодня их почти 400. Только в этом году к проекту присоединились еще более 70 компаний региона», — отметил Решетников.

Для привлечения инвестиций Подмосковье активно использует механизм особых экономических зон — их в регионе шесть. Резиденты ОЭЗ «Дубна» инвестировали почти ₽141 млрд, что позволило создать около 11 тыс. рабочих мест. Резиденты ОЭЗ «Исток» вложили в запуск предприятий более ₽105 млрд и создали свыше 3,7 тыс. рабочих мест. Компании, разместившие свои производства в «Ступино Квадрат», инвестировали свыше ₽33 млрд и создали для жителей более 2,1 тыс. рабочих мест.

Кроме того, с января свыше 300 малых технологических компаний Подмосковья привлекли ₽21,3 млрд, используя инструменты Национальной гарантийной системы. По этому показателю Подмосковье занимает второе место по стране — область привлекла ₽2,6 млрд.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил первый производственный корпус ГИП «Титан» в Ленинском округе.